Prima lună a anului sportiv 2022 este dominată de evenimente precum Raliul raid Dakar, care are loc în Arabia Saudită, primul turneu de tenis de Mare Şlem al anului, Australian Open, şi Campionatul European de handbal masculin, scrie AGERPRES.

Februarie aduce în prim plan unul dintre cele mai importante evenimente sportive ale anului, Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing (4-2 februarie), primele etape din Turneul celor Şase Naţiuni la rugby, Super Bowl-ul etc.

În martie începe sezonul în MotoGP şi Formula 1, au loc Campionatele Mondiale de atletism în sală de la Belgrad, baraje pentru Cupa Mondială de fotbal din 2022 etc.



Tragerea la sorţi a turneului final al Cupei Mondiale de fotbal 2022 are loc în aprilie, lună în care se vor desfăşura cursele ciclist Paris-Roubaix şi Liege-Bastogne-Liege sau Europenele de judo de la Sofia.



IANUARIE

2-14: Raliul auto-moto Dakar, în Arabia Saudită

10-16 - Patinaj artistic: Campionatele Europene de la Tallinn (Estonia)

12 - Fotbal: Supercupa Italiei, Inter Milano - Juventus Torino (Milano)

12-13 - Fotbal: semifinalele Supercupei Spaniei, în Arabia Saudită, Atletico Madrid - Athletic Bilbao, FC Barcelona - Real Madrid

13-30 - Handbal: Campionatul European masculin, în Slovacia şi Ungaria

16 - Fotbal: Finala Supercupei Spaniei, în Arabia Saudită

17 - Fotbal: Gala Premiilor FIFA ''The Best'' pentru anul 2021

17-30 - Tenis: Australian Open

18-23 - Patinaj artistic: Campionatele celor Patru Continente, la Tallinn (Estonia)

20-23 - Auto: Prima etapă a Campionatului Mondial de Raliuri (WRC), Raliul Monte-Carlo



FEBRUARIE

1 - Baschet: Finalul sezonului regulat al Euroligii feminine

4-20: Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing

5-6 - Judo: Turneul de la Paris

5-6 - Rugby: Prima etapă a Turneului celor Şase Naţiuni

10-13 - Baschet: Turnee de calificare la Cupa Mondială feminină din 2022, la Belgrad, Washington şi Osaka

12-13 - Rugby: Etapa a doua a Turneului celor Şase Naţiuni

13 - Fotbal american: Super Bowl-ul

15-16 - Volei: Finalul fazei grupelor în Liga Campionilor, la feminin şi masculin

19-20 - Handbal: Finalul fazei grupelor în Liga Campionilor la feminin

23-9 martie - Baschet: Sferturi de finală în Euroliga feminină

24-27 - Auto: Campionatul Mondial de Raliuri - WRC, etapa a doua, Raliul Suediei

26-27 - Rugby: Etapa a treia a Turneului celor Şase Naţiuni

27 - Fotbal: Finala Cupei Ligii engleze



MARTIE

6 - MotoGP: Debutul Campionatului Mondial, cu Marele Premiu al Qatarului

5 - Atletism: Maratonul de la Riad (Arabia Saudită)

6-13 - Ciclism: Cursa Paris-Nisa

8-17 - Volei: Sferturi de finală în Liga Campionilor, la masculin şi feminin

9-10 - Handbal: Ultima etapă a grupelor Ligii Campionilor la masculin

9-20 - Tenis: Turneul Masters 1000 ATP/WTA 1000 de la Indian Wells

11-13 - Atletism: Campionatele Mondiale în sală de la Belgrad

11-12 - Rugby: Etapa a patra a Turneului celor Şase Naţiuni

19 - Rugby: Etapa a cincea şi ultima a Turneului celor Şase Naţiuni

19 - Ciclism: Cursa Milano-Sanremo

19-20 - Fotbal: Real Madrid - FC Barcelona, El Clasico, în La Liga (Santiago Bernabeu)

20 - Formula 1: Debutul Campionatului Mondial, cu Marele Premiu al Bahrainului

20 - MotoGP: Marele Premiu al Indoneziei

21-27 - Ciclism: Turul Cataloniei

21-27 - Patinaj artistic: Campionatele Mondiale, la Montpellier (Franţa)

23-3 aprilie - Tenis: Masters 1000ATP/WTA 1000 de Miami

24-29 - Fotbal: Baraje pentru Cupa Mondială 2022, zona Europa

26-3 aprilie - Handbal: Optimile de finală ale Ligii Campionilor la feminin

27 - Formula 1: Marele Premiu al Arabiei Saudite

27-30 aprilie - Rugby: Turneul celor Şase Naţiuni la feminin

29-7 aprilie - Volei: Semifinalele Ligi Campionilor, masculin şi feminin

30-7 aprilie - Handbal: Optimile de finală ale Ligii Campionilor la masculin

31 - Fotbal: Congresul FIFA, la Doha (Qatar)

date nedeterminate - Fotbal: baraje pentru Cupa Mondială 2022, zona Africii



APRILIE

1 - Fotbal: Tragerea la sorţi a turneului final al Cupei Mondiale 2022, la Doha (Qatar)

3 - Atletism: Maratonul de la Paris

3 - Ciclism: Turul Flandrei

3 - MotoGP: Marele Premiu al Argentinei

7-8 - Baschet: finalul sezonului regulat al Euroligii masculine

8-10 - Baschet: Turneul Final 4 al Euroligii feminine

10 - MotoGP: Marele Premiu al Americilor

10 - Formula 1: Marele Premiu al Australiei

16 - Ciclism: Cursa feminină Paris-Roubaix

17 - Ciclism: Cursa masculină Paris-Roubaix

19-4 mai - Baschet: Sferturi de finală în Euroliga masculină

20 - Ciclism: Săgeata Valonă (masculin şi feminin)

21-24 - WRC: Raliul Croaţiei

23 - Fotbal: Finala Cupei Spaniei, la Sevilla

24 - Ciclism: Cursa Liege-Bastogne-Liege (masculin şi feminin)

24 - Formula 1: Marele Premiu al regiunii Emilia-Romagna

24 - MotoGP: Marele Premiu al Portugaliei

29-1 mai - Judo: Campionatele Europene, la Sofia

30-8 mai - Handbal: Sferturile de finală ale Ligii Campionilor la feminin

Luna mai va aduce finalurile de sezon în campionatele naţionale de fotbal din Europa, Mondialele de nataţie, la Fukuoka (Japonia), Finala Europa League, Finala Europa Conference League, Finala Ligii Campionilor la fotbal, Turul ciclist al Italiei, dar şi turneul de tenis de la Roland Garros.



Iunie programează, printre altele, primele meciuri ale ediţiei 2022 a Ligii Naţiunilor la fotbal, Baraje intercontinentale pentru Cupa Mondială de fotbal din 2022, precum şi debutul turneului de tenis de la Wimbledon



În iulie are loc Turul ciclist al Franţei, se desfăşoară Campionatele Mondiale de atletism de la Eugene (Oregon/SUA), dar şi Campionatul European de fotbal feminin.



August propune mai multe evenimente de anvergură, precum Mondialele de judo (Taşkent), Supercupa Europei la fotbal (Helsinki), Campionatele Europene de înot în bazin olimpic (Roma), Campionatele Europene multisport la Munchen (atletism, gimnastică, ciclism, canotaj, triatlon, kaiac-canoe sprint, volei pe plajă, tenis de masă şi escaladă), începutul campionatelor de fotbal de top din Europa, dar şi prima parte din Turul ciclist al Spaniei şi a turneului de tenis US Open.



MAI

1 - MotoGP: Marele Premiu al Spaniei

7-29 - Ciclism: Turul Italiei

8 - Fotbal: Finala Cupei Franţei, la Saint-Denis

8 - Formula 1: Marele Premiu de la Miami

11 - Fotbal: Finala Cupei Italiei

11-19 - Handbal: Sferturile de finală ale Ligii Campionilor, la masculin

13-29 - Nataţie: Campionatele Mondiale, la Fukuoka (Japonia)

14 - Fotbal: Finala Cupei Angliei

15 - MotoGP: Marele Premiu al Franei (Le Mans)

18 - Fotbal: Finala Europa League, la Sevilla (Stadion Sanchez Pizjuan)

19-22 - Auto - WRC: Raliul Portugaliei

21-22 - Volei: Finalele Ligii Campionilor la feminin şi masculin

21-22 - Fotbal: Ultima etapă a campionatului Spaniei

22 - Fotbal: Finala Ligii Campionilor la feminin, Torino (Italia)

22 - Formula 1: Marele Premiu al Spaniei

22 mai-5 iunie - Tenis: Turneul de la Roland Garros

25 - Fotbal: Finala Europa Conference League, la Tirana

27-29 - Baschet: Turneul Final 4 al Euroligii masculine, la Berlin

27-28 - Rugby: Finalele Cupei Challenge şi ale Cupei Campionilor, la Marsilia

28 - Fotbal: Finala Ligii Campionilor, la Sankt Petersburg

29 - Formula 1: Marele Premiu al Principatului Monaco

29 - MotoGP: Marele Premiu al Italiei

29 - Auto - IndyCar: Cursa de 500 de mile de la Indianapolis

31-30 iunie - Volei: Faza grupelor Ligii Naţiunilor la feminin



IUNIE

2-14 iunie - Fotbal: Primele două ferestre de meciuri pentru Liga Naţiunilor la fotbal

2-5 - Auto - WRC: Raliul Italiei

2-19 - Baschet: Finala NBA

4-5 - Handbal: Turneul Final 4 al Ligii Campionilor la feminin

5 - MotoGP: Marele Premiu al Cataloniei

5-12 - Ciclism: Cursa Criterium du Dauphine

10-10 iulie - Volei: Faza grupelor Ligii Naţiunilor la masculin

11-12 - Auto: Campionatul Mondial de Anduranţă (WEC), Cursa de 24 de ore de la Le Mans

12 - Formula 1: Marele Premiu al Azerbaidjanului

13-14 iunie - Fotbal: Baraje intercontinentale (Qatar) pentru Cupa Mondială 2022

18-19 - Handbal: Turneul Final 4 al Ligii Campionilor la masculin

19 - MotoGP: Marele Premiu al Germaniei

19 - Formula 1: Marele Premiu al Canadei

23-26 - Auto - WRC: Raliul Kenyei

26 - MotoGP: Marele Premiu al Olandei

27-10 iulie - Tenis: Wimbledon



IULIE

1-24 - Ciclism: Turul Franţei

3 - Formula 1: Grand Prix-ul Marii Britanii

6 - Fotbal: Meciul de deschidere la EURO feminin, în Anglia

10 - Formula 1: Marele Premiu al Austriei

10 - MotoGP: Marele Premiu al Finlandei

13-17 - Volei: Faza finală a Ligii Naţiunilor la feminin

14-17 - Auto - WRC: Raliul Estoniei

15-24 - Atletism: Campionatele Mondiale, la Eugene (Oregon/SUA)

20-24 - Volei: Faza finală a Ligii Naţiunilor la masculin

24 - Formula 1: Marele Premiu al Franţei (Le Castellet)

24-31 - Ciclism: Turul Franţei, la feminin

31 - Fotbal: Finala EURO la feminin, în Anglia

31 - Formula 1: Marele Premiu al Ungariei



AUGUST

4-7 - Auto - WRC: Raliul Finlandei

6-7 - Fotbal: Prima etapă a sezonului 2022-2023 din Ligue 1

6-7 - Fotbal: Prima etapă a sezonului 2022-2023 din Premier League

7 - MotoGP: Grand Prix-ul Marii Britanii

7-14 - Judo: Campionatele Mondiale, la Taşkent

10 - Fotbal: Supercupa Europei, la Helsinki

11-21 - Înot: Campionatele Europene în bazin olimpic, la Roma

11-21: Campionatele Europene multisport, la Munchen (Germania) - atletism (15-21 iunie), gimnastică, ciclism, canotaj, triatlon, kaiac-canoe sprint, volei pe plajă, tenis de masă şi escaladă

12 - Fotbal: Posibil debut al sezonului 2022-2023 din La Liga

13 - Fotbal: Posibil debut al sezonului 2022-2023 din Serie A

18-21 - WRC: etapă care va fi confirmată ulterior

19-11 septembrie - Ciclism: Turul Spaniei

21 - MotoGP: Marele Premiu al Austriei

24-28 - Ciclism: Campionatele Mondiale de mountain bike (Les Gets/Franţa)

26-11 septembrie - Volei: Campionatul Mondial masculin, în Rusia

28 - Formula 1: Marele Premiu al Belgiei

29-11 septembrie - Tenis: US Open

Luna septembrie va programa, între altele, Campionatul European de baschet masculin, Cupa Mondială de baschet feminin, finalul US Open şi al Turului ciclist al Spaniei, Mondialele de ciclism pe şosea în Australia, precum şi Cupa Mondială de rugby în VII (feminin şi masculin).



În octombrie vor avea loc Mondialele de gimnastică artistică, Mondialele de ciclism pe velodrom, Cupa Mondială feminină de rugby în XV etc.



Noiembrie aduce finalul de sezon în WRC, MotoGP şi Formula 1, Turneul Campionilor la tenis, Campionatul European de handbal feminin, dar şi debutul Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, care se va încheia cu finala din 18 decembrie.



SEPTEMBRIE

1-18 - Baschet: EuroBasket masculin, la Koln, Berlin, Praga, Tbilisi şi Milano

4 - Formula 1: Marele Premiu al Olandei

4 - MotoGP: Marele Premiu al statului San Marino

8-11 - Auto - WRC: Raliul Greciei

9-11 - Rugby: Cupele Mondiale la rugby în VII, feminin şi masculin (Cape Town/Africa de Sud)

11 - Formula 1: Marele Premiu al Italiei

16-18 - Moto - EWC: Campionatul Mondial de Anduranţă, Bol d'Or (Le Castellet)

18 - MotoGP: Marele Premiu al Aragonului

18-25 - Ciclism: Campionatele Mondiale de şosea (Wollongong/Australia)

22-1 octombrie - Baschet: Cupa Mondială FIBA, la feminin (Sydney)

23-11 octombrie - Volei: Campionatul Mondial feminin, în Olanda

25 - Formula 1: Marele Premiu al Rusiei

25 - MotoGP: Marele Premiu al Japoniei

29-2 octombrie - Auto - WRC: Raliul Noii Zeelande



OCTOMBRIE

2 - Formula 1: Marele Premiu de la Singapore

2 - MotoGP: Marele Premiu al Thailandei

8 - Ciclism: Turul Lombardiei

8-12 noiembrie - Rugby: Cupa Mondială feminină în XV, în Noua Zeelandă

9 - Formula 1: Marele Premiu al Japoniei

12-16 - Ciclism: Campionatele Mondiale pe velodrom (Saint-Quentin-en-Yvelines/Franţa)

15-19 noiembrie - Rugby: Cupele Mondiale masculină şi feminină în XIII, în Anglia

16 - MotoGP: Marele Premiu al Australiei

20-23 - Auto - WRC: Raliul Spaniei

23 - MotoGP: Marele Premiu al Malaeziei

23 - Formula 1: Marele Premiu al Statelor Unite

29-6 noiembrie - Gimnastică artistică: Campionatele Mondiale, la Liverpool

30 - Formula 1: Marele Premiu al Mexicului

31-6 noiembrie - Tenis: Turneul Masters 1000 ATP de la Paris



NOIEMBRIE

4-20 - Handbal: Campionatul European feminin, în Slovenia, Macedonia de Nord şi Muntenegru

6 - MotoGP: Marele Premiu al Valenciei, ultima etapă a sezonului

10-13 - Auto - WRC: Marele Premiu al Japoniei, ultima etapă a sezonului

13 - Formula 1: Marele Premiu al Japoniei

13-20 - Tenis: Turneul Campionilor - ATP, la Torino

20 - Formula 1: Marele Premiu de la Abu Dhabi, ultima etapă a sezonului

21 - Fotbal: Meciul de deschidere a Cupei Mondiale, la Doha (Qatar)



DECEMBRIE

16-18 - Judo: Turneul Masters

18 - Fotbal: Finala Cupei Mondiale, la Doha (Qatar)