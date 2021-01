Gui Yuna, fostă concurentă la Jocurile Paralimpice din 2004, de la Atena, a revenit în atenția presei internaționale, după ce s-a reprofilat și a câștigat un premiu important la culturism.

Rămasă fără piciorul drept de la vârsta de 7 ani, când a fost lovită de un camion, chinezoaica a rămas atrasă de sport și a concurat mai întâi laproba de săritură în lungime, de la Jocurile Paralimpice din 2004.

În luna octombrie, Gui a decis să participe pentru prima dată la o competiție de culturism, de la Beijing, reușind să câștige marele premiu, în ciuda handicapului său.

"Ochii i s-au umplut de lacrimi lui Gui Yuna, în timp ce povestea cum și-a pierdut piciorul drept după un accident și modul în care era batjocorită la școală de copii, care îi luau cârja pentru a o face să cadă.

Acum nu și-ar mai permite. Sportiva de 35 de ani a câștigat premiul la culturism, iar fosta participantă de la Jocurile Paralimpice are o poveste care inspiră și care a devenit virală în China", scrie Channel News Asia,

Gui Yuna: "La școală eram batjocorită. Am aplicat la 20 de companii, toate îmi spuneau același lucru"

Gui Yuna și-a spus povestea în presa internațională, a explicat ce a ajutat-o să producă o astfel de performanță și modul în care a fost batjocorită în școală pentru aspectul său fizic.

"Poate că nu am câștigat datorită profesionalismului sau a mușchilor, ci datorită încrederii și a curajului de a urca pe scenă și de a mă arăta în fața tuturor.

În școală, eram numită 'șchioapă' sau 'pisică cu trei picioare'. De cele mai multe ori, era vorba de un limbaj abuziv și, uneori, abuz fizic. Prima dată când m-au făcut să cad am plâns, dar am început să mă obișnuiesc cu ideea. M-am gândit că mă pot batjocori cât vor, pentru că am o inimă curajoasă", a spus sportiva.

Gui Yuna: "Mulți oameni spun că soarta a fost nedreaptă cu mine, dar nu cred"

Gui a fost crescută în orașul Nanning doar de către mama sa, tatăl său murind înaintea ca ea să nască. În 2001 și-a început cariera în sportul paralimpic, iar în 2004 a terminat pe locul 7 la Atena, în proba pentru săritura în lungime. Ulterior, a concurat și la Bejing, în 2008, la săritura în înălțime și la tir cu arcul.

S-a retras din competiții în 2017 și a încercat să ducă o viață normală, însă Gui Yuna a fost respinsă la job-urile la care a aplicat: "Îmi spuneau că le afectez imaginea. Am încercat la peste 20 de companii și toate au spus același lucru".

"Mulți oameni spun că soarta a fost nedreaptă cu mine, dar nu cred. Sunt recunoscătoare pentru că am avut aceste greutăți. De ce spun asta? Pentru că așa am reușit să cresc, am devenit mai puternică și m-au făcut să fiu ce sunt azi", a încheiat sportiva.

