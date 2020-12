Detalii șocante ies la iveală în cadrul unei anchete jurnalistice, realizate de Jurnal TV, în legătură cu trucarea meciurilor de fotbal. Reporterii sursei citate au pornit de la investigația desfășurată de CNA în comun cu Europol și, prin metode jurnalistice, au izbutit să obțină probe și mărturii care deconspiră actorii implicați și amploarea fenomenului. Este, fără îndoială, cel mai mare scandal de corupție din istoria fotbalului moldovenesc. Sub garanția anonimatului, patru jucători care au evoluat la echipa Codru Lozova au acceptat să descrie cu lux de amănunte cum aveau loc înțelegerile subterane, care sunt echipele implicate, cine număra banii și cum erau împărțiți aceștia.

Şase octombrie 2019. Echipa „Sfântul Gheorghe” o învinge, în deplasare, cu 4-0 pe „Codru Lozova”, în etapa 24 a Diviziei Naționale. Golurile au fost marcate câte două în fiecare repriză. Datorită acestei victorii, cu patru etape înainte de finalul campionatului, „Sf.Gheorghe”, care era pe locul doi, și-a asigurat, în premieră, calificarea în Cupele Europene și, implicit a câștigat premiul în valoare de peste jumătate de milion de euro din partea UEFA. Codru nu mai avea nimic de pierdut. Lozovenii, care se aflau pe ultimul loc în clasament, mult în spatele „Zimbru”-lui, se pregăteau deja pentru meciul de baraj din noiembrie. Totuși, unii dintre ei recunosc că au contribuit la această calificare, câștigând, pe parcurs, și niște bani la casele de pariuri.

Fost jucător la Codru Lozova: "După încălzire, când intram în vestiar să îmbrăcăm tricourile de meci, intrau antrenorii și spuneau că ținem mingea, nu marcăm, nu scăpăm, peste ceva timp, când vor fi indicații, trebuie să scăpăm două goluri în prima repriză."

29 octombrie 2019. În aceeași lună, „Codru Lozova” o întâlnește în sferturile de finală ale Cupei Moldovei pe „Speranța”. După un 2-2 în tur, lozovenii aveau șanse mari să obțină biletul spre semifinale și, astfel, să se reabiliteze în fața suporterilor după un campionat în care nu au câștigat măcar o dată. Au pierdut însă 5-0, patru goluri fiind marcate în prima repriză după mai multe gafe în defensivă. Fotbaliștii susțin că și soarta acestui meci a fost decisă în subteran.

Fost jucător la Codru Lozova: "Trebuia să intrăm într-o doime. Ne gândeam că venim să facem meci, dar înainte de meci ne-au spus că nu am venit să ne duelăm, am venit să facem bani. – Cum v-au spus exact? – Rămâneau doar cei 11 oameni, după asta venea o persoană din staff-ul tehnic și spunea ce trebuie să facem, care va fi semnalul, cum va fi, în ce minut va fi. Începea să strige la un jucător ceva de genul „ce faci?”, și atunci toți înțelegeau că asta e semnul."

Banii pentru partidele aranjate erau achitați în plicuri la antrenamente.

Fost jucător la Codru Lozova: "Ne dădeau în jur de 300, 350 de euro. Era un cabinet la antrenamente acolo și ne chema pe fiecare și ne dădeau banii, cineva din staff-ul tehnic sau administratorul. Învingătorul lua o primă, dacă nu greșesc, de cinci mii de euro. Atunci ei au declarat că ne dau aceste două salarii și ne dă și prima care trebuia să fie pentru câștig. Adică noi vom pierde, dar primă oricum ne dau."

Potrivit fotbaliștilor, în unele partide, trucarea avea loc doar din partea echipei „Codru”, adversara nefiind la curent. Așa a fost în meciul din Cupă cu „Speranța”, spun sportivii. Partida cu „Sfântul Gheorghe” a fost modelată, însă, în comun.

Fost jucător la Codru Lozova: "În meciul cu „Sf. Gheorghe” băieții știau de trucaj. În meciul cu „Speranța” ni s-a spus că ei nu cunosc despre trucajul acestui meci și noi trebuie să ne ținem 20 de minute, pentru ca coeficientul să se mărească și ei să scoată o sumă mai mare."

Fost jucător la Codru Lozova: "La meciul cu „Sf. Gheorghe”, cei de la „Sf. Gheorghe” mergeau după minge ca să o introducă mai repede în teren. Ei șutau și tot ei mergeau după minge. Asta deja e de râs. Ei câștigau, dar tot se grăbeau să mai marcheze, ca să nu treacă timpul."

Un alt fotbalist, care a evoluat la „Codru”, susține că un astfel de aranjament cu „Sfântul Gheorghe” a avut loc și mai înainte, chiar în prima confruntare dintre cele două echipe din sezonul trecut. Potrivit fotbalistului, în spatele schemei ar sta Petru Ojog, președintele-jucător al formației din raionul Ialoveni. La începutul lunii decembrie, în dosarul meciurilor trucate, Ojog a fost anunțat în căutare urmare a perchezițiilor efectuate de Centrul Național Anticorupție.

Fost jucător la Codru Lozova: "Înainte să intrăm pe teren, echipa adversă ne întreba în tunel, dacă totul e ok. Noi logic spuneam că totul e ok. Nu înțelegeam. După aceasta, în timpul meciului se apropiau de noi împarte, și ne întrebau ce facem și de ce nu respectăm planul? - Cine era echipa adversă? – „Sfântul Gheorghe”. Atunci la „Sfântul Gheorghe”, Petru Ojog la fel v-a întrebat de ce nu jucați conform planului? – Da. El pe mine primul m-a întrebat de la tuneluri, m-a întrebat dacă totul este ok."

La rândul său, președintele echipei din Suruceni ne-a spus pe Facebook că informația este „denaturată”, iar ceilalți reprezentanți ai clubului au refuzat să vină cu o reacție. De partea cealaltă, antrenorul de atunci al verzilor, Valeriu Andronic, ne-a spus la telefon că nu știe despre ce este vorba.

VALERIU ANDRONIC, fostul antrenor Codru Lozova: "Pentru prima data aud așa ceva. Dacă ei cunosc asta, înseamnă că ei s-au ocupat cu nebunii. Eu sunt categoric împotrivă la așa ceva."

JurnalTV l-a sunat și pe Petru Efros, președintele de atunci a clubului „Speranța Nisporeni”. El susține că pe vremea lui la club nu se făceau astfel de mașinații. Totuși, printre suspecții reținuți în dosarul meciurilor trucate se numără fostul vicepreședinte al „Speranței”, Sergiu Cotorobai, și antrenorul principal, Iurie Osipenco. Petru Efros a fost interogat în cadrul anchetei în calitate de martor. El susține că procurorii s-au interesat de mai multe meciuri din campionatul curent. În special, cel împotriva lui Milsami Orhei, din luna iunie, când formația din Nisporeni a încasat trei goluri pe finalul primei reprize.

PETRU EFROS, președintele Speranța Nisporeni: "Eu am văzut meciul și mi s-a părut foarte dubios. Cum Dragan, care a fost crescut de „Speranța”, să ne dea trei goluri în șapte minute? Acolo sunt toate meciurile din iunie și până acum. Toți oamenii sunt în acest dosar. Toți sunt invitați. Toți președinții de cluburi. Și antrenorii au fost interogați."

Foștii jucători de la „Codru Lozova” spun că atât în sezonul curent, cât și în cel trecut, au fost mute meciuri trucate. Unul din ele ar fi cel cu „Sheriff Tiraspol”, pierdut cu 6-0, sau cel cu „Dacia Buiucani”, în care au încasat patru goluri.

Fost jucător la Codru Lozova: "Cu Sheriff se vede foarte clar că băieții se opuneau și nu voiau să trucăm - și ăștia scoteau băieți tineri de la școala sportivă. Sau meciul pe care l-am jucat cu „Dacia Buiucani”. Toți băieții ne-am opus și am zis că nu trucăm meciul acesta, dar în pauza de apă antrenorul ne-a întrebat ce facem, era 0-0, a spus să facem scorul care ne-a cerut."

Fost jucător la Codru Lozova: "- Ce meciuri încă au fost trucate? Cred că meciul cu Zimbru. Cu Speranța posibil. Cu Sfântul Gheorghe. Milsami Orhei. – Crezi că și cu Milsami? – Nu poți să joci tot meciul 0-0 și în cinci minute să încasezi trei. – Cu Zimbru ce a fost? – Tot de la 0-0, la 0-3."

În ediția actuală a Diviziei Naționale, „Codru Lozova” a fost condusă de Denis Calincov și secundul său, Alexei Savinov. Potrivit fotbaliștilor, antrenorii au coordonat schemele de trucare împreună cu Viorel Jardan, președintele și fondatorul clubului. Ulterior, Jardan a început să aducă stranieri din Rusia și Ucraina, care făceau parte din schemă, susțin fotbaliștii, în condițiile în care, legitimarea unui jucător străin în Divizia Națională costă în jur de cinci mii de euro, iar jucătorilor nu li se plăteau salariile de luni bune.

Fost jucător la Codru Lozova: "– Calincov se apropia numai la început de meci? – Da se apropia și spunea că trebuie să trucăm pentru ca să primim salariul. Venea cu pretextul că nu putem să legitimăm jucători, pentru că Viorel Jardan avea o datorie de 158 de mii și trebuia să trucăm ca să plătim datoria și să începem să legitimăm jucători."

Fost jucător la Codru Lozova: "Chemau stranierii și le dădeau indicații sau îi chemau cu o zi înainte și le spuneau că mâine posibil va fi așa. Și ei știau deja."

Fost jucător la Codru Lozova: "Erau cazuri când Viorel Jardan venea singur și cerea socoteală pentru unele meciuri.Meciul nu s-a primit, el a spus că banii au fost puși la casele de pariuri și, din cauza asta, am pierdut banii și el venea și spunea: dacă ați trucat fără mine, voi nu veți primi salariile pentru o lună, două, trei."

Denis Calincov se află la moment în arest la domiciliu, având calitatea de bănuit în dosarul meciurilor trucate. Am încercat să-l contactăm, dar avea telefonul deconectat. Am cerut o reacție și de la antrenorul secund Alexei Savinov, acesta însă a refuzat să vorbească cu noi. Președintele clubului, Viorel Jardan, neagă însă acuzațiile. El susține că pe parcursul acestor sezoane fotbalistice își bănuia echipa de trucaj, iar unii chiar au fost dați afară din echipă.

VIOREL JARDAN, patronul clublui Codru Lozova: "Eu am avut o sumedenie de observații. Chiar, la un moment dat, vreau să recunosc, că am intrat în vestiar și i-am numit cu cuvinte urâte, pentru că bărbații nu fac astfel. Eu nu am avut și nu am nici o atribuție cu acest fenomen. - Pe antrenori la fel îi bănuiați? - Nu. - De ce nu? - Pentru că vorbeam doar de jucătorii care erau nemijlocit în teren. Ulterior, pe antrenori îi întrebam despre prestație, ce cred despre eroarea x."

Jardan afirmă că dacă vinovăția lui Denis Calincov va fi demonstrată, atunci îi va fi reziliat contractul. Potrivit ofițerilor CNA și Europol, din 2017 până în prezent, mai mulți antrenori, fotbaliști și manageri ar fi aranjat meciuri pentru casele de pariuri din Asia și din Uniunea Europeană. În patru luni - din iulie până acum - au fost trucate peste 20 de meciuri, iar cei implicați au ridicat un profit de peste 600 de mii de euro. Este vorba despre managerii și conducătorii a patru echipe de fotbal, care evoluează în Divizia Națională: Codru Lozova, Speranța Nisporeni, Dinamo-Auto Tiraspol și Sf. Gheorghe. Potrivit Federației Moldovenești de Fotbal, din 2018 până în prezent, au fost înregistrate 40 de sesizări vizând trucarea meciurilor.