O sportivă de performanţă din Republica Moldova reprezintă România la campionatele de Judo. Cristina Sîrbuleţ s-a născut la Sângerei şi acum este în lotul de judo al României. Deşi este fostă campioană a Republicii Moldova, tânăra spune că, peste Prut, sunt condiţii mai bune pentru a-şi realiza visele. Din cauza crizei provocate de pandemia de coronavirus, Cristina a revenit acasă şi continuă să se antreneze pentru campionatele din toamnă.

CRISTINA SÎRBULEŢ: "La începutul lui septembrie sunt două concursuri după toată perioada asta, care începe cu un open de seniori, desfăşurat la Cluj şi un pic mai târziu cu o cupă europeană de cadeţi, care se ţine tot la Cluj în România".



ION BORŞ, antrenor: "Am făcut un grafic de antrenament, o dietă pe cât posibil de echilibrată pentru un sportiv d eperformanţă".



Printr-o întâmplare, Cristina Sîrbuleţ a început să practice judo la vârstă de 16 ani. După ce a păşit pentru prima dată pragul sălii de sport din Sângerei ea a înţeles că îi este sortit să practice acest gen de sport.



CRISTINA SÎRBULEŢ: "Eu nici nu am visat la judo, nici nu ştiam de Judo. Întâmplător în 2011 la ziua mea de naştere a venit primul antrenor din Sângerei, care mi-a zis: tu să vii la judo pentru că ai să fii campioană fără lupte. Aşa îmi zicea el".



Primul ei antrenor a avut dreptate. Deşi era singura fată care se antrena în acea sală de sport şi avea ca adversari doar băieţi, Cristina îi înfrunta cu tenacitate şi curaj. Pasiunea pentru judo a determinat-o în urmă cu 5 ani să plece în România. Alături de colegii ei din lotul naţional, Cristina participă la competiţii naţionale şi internaţionale.



CRISTINA SÎRBULEŢ: "E foarte frumos să simţi acele emoţii când urci pe prima treaptă. Părinţii sunt mândri că am ajuns acolo şi că îmi urmez visurile şi că ajung atât de departe prin muncă".



Când nu participă la campionate sau nu este la antrenament, Cristina învaţă la Universitatea de Educaţie fizică şi Sport din Sibiu. Vrea să devină antrenoare cu acte în regulă.



La Campionatul Balcanic de juniori din 2017, în Bulgaria, România a ocupat locul I în clasamentul pe medalii. Cristina Sîrbuleţ a reuşit să obţină argintul la categoria 78 de kg.