Tibi Ușeriu a încheiat, joi, 6 februarie, pe locul doi cursa infernală de la Cercul Polar. Câștigătorul maratonului Yukon Arctic Ultra este elvețianul Fabian Imfeld.

De altfel, cei doi au fost singurii care au trecut linia de sosire, după ce, rând pe rând, ceilalţi 21 concurenţi înscrişi în cursa de 300 de mile au abandonat, transmite digi24.ro.

Tibi Ușeriu a trecut linia de sosire joi, în jurul orei 21:00, ora României. Bistrițeanul a străbătut cei 482 de kilometri ai cursei în șase zile, 23 de ore și puțin peste 13 minute.

„Dragilor, Am ajuns la capăt, deși drumul ăsta părea la un moment dat fără capăt. Vă mulțumesc enorm pentru susținerea voastră. Fără gândurile voastre bune, jur că m-aș fi pierdut pe drum. Mulțumesc Tășuleasa și mulțumesc Via Transilvanica, drumul nostru, al tuturor, cel care m-a trimis aici în delegație, ca ambasador. La ora asta, gândurile mele sunt puține și simple. Zic așa: Uneori, pare greu să te întorci și doar pentru că ai uitat undeva becul aprins. Să te întorci acolo unde ai suferit o traumă, e un pic și mai greu. Pozele astea două puse în paralel, spun povestea acestei aventuri. Sunt fericit că am îndreptat lucrurile. Trag scurt o concluzie de încheiere, înainte de a mă prăbuși într-un somn adânc: Să nu uităm că visurile noastre, ale fiecăruia, fie ele mici sau mari, chiar contează. Fără idealuri, mă tem că am dispărea. Așadar, să nu renunțăm la ele orice ar fi. Vă mulțumesc, ne vedem acasă!”, a scris Tibi Ușeriu, pe Facebook.