Simona Halep (3 WTA) și-a început cursa spre primul mare vis din 2020, trofeul de la Australian Open, de la ora 10:00. Românca a înfruntat-o în primul tur de la Melbourne pe americanca Jennifer Brady, în fața căreia s-a impus cu scorul de 7-6, 6-1.

După meci, la interviul acordat lui Alex Corretja, Simona Halep a fost extrem de relaxată și chiar a glumit cu acesta.

Întrebată despre meciul din turul II, Simona Halep a avut o reacție amuzantă: „Mă uit la tablou, dar îl uit imediat. Dacă mă intrebi acum cu cine voi juca, nici nu știu să răspund”

Simona Halep va juca în turul doi cu învingătoarea partidei Harriet Dart - Misaki Doi.

"To be in the second round, it's a very nice feeling to play here in Australia" - @Simona_Halep



