Un boxer de categorie grea din Africa de Sud a ieșit din lupta pentru titlul înainte ca aceasta să aibă loc, după ce a suferit un accident ciudat, informează News.com.au

Ruann Visser a fost retras din luptă și ia în considerare acțiuni legale, după ce a căzut din ring înainte de începerea meciului în care urma să-și apere centurile WBA în fața lui Tian Fick, în Cape Town.

Visser, un colos de 2 metri și 6 centimetri înălțime, a fost rănit înaintea partidei, în timp ce se sprijinea de corzile ringului, care au cedat. Acesta a reușit să se prinde de una dintre corzi în cădere, evitând astfel să cadă pe spate sau în cap.

Crazy stuff in Cape Town today as SA heavyweight champion Ruann Visser is bizarrely injured before a punch is thrown. pic.twitter.com/jZCIZg2ZV1