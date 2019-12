Britanicul Lewis Hamilton (Mercedes) a câştigat, duminică, la Abu Dhabi, ultima cursă a sezonului de Formula 1, în care a obţinut pentru a cincea oară titlul mondial.

“Sunt mândru şi sunt recunoscător acestei echipe. Vă mulţumesc tuturor celor de aici şi de acasă. Această maşină este o operă de artă”, a declaat pilotul după cursă.

Hamilton şi-a adjudecat trofeul mondial încă din 28 octombrie, de la Marele Premiu al Mexicului.

La constructori, trofeul i-a revenit echipei Mercedes, declarată câştigătoare la 11 noiembrie, la GP-ul Braziliei.

În Abu Dhabi, Lewis Hamilton a obţinut a 11-a victorie din 2019, a 84-a din carieră.

Pe locul doi s-a clasat Max Verstappen (Olanda/Red Bull), iar pe trei a încheiat Charles Leclerc (Monaco/Ferrari).

Valtteri Bottas finished in P4 after starting from the back of the grid#AbuDhabi2019 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/Ifg7yAiL2R