Simona Halep se califica spectaculos in semifinalele turneului de la Miami, dupa ce a trecut de chinezoaica Qiang Wang, scor 6-4, 7-5. Wang a avut un avantaj de 4 gamer-uri in setul doi (1-5), insa Simona e reusit sa revina spectaculos, castigand 6 game-uri la rand.

Halep va juca in penultimul act al turneului cu invingatoarea dintre Karolina Pliskova si Marketa Vondrousova.

SIMONA HALEP - QIANG WANG 6-4, 7-5

Set 2:

7-5 SIMONA HALEP CASTIGA PARTIDA CU QIANG WANG!

6-5 Simona Halep a facut break si urmeaza sa serveasca pentru meci!

5-5 REVENIRE INCREDIBILA a Simonei Halep! Romanca revine de la 1-5 si egaleaza dupa o lovitura superba!

4-5 Simona castiga la 0 pe serviciul advers si poate egala situatia in setul 2!

3-5 Halep isi face serviciul si revina pe tabela!

2-5 Simona reuseste break-ul si ramane in setul doi!

1-5 Wang face din nou break si serveste pentru set!

1-4 Wang castiga din nou pe propriul serviciu!

1-3 Simona isi pierde serviciul, iar Wang se distanteaza in setul 2!

1-2 Wang isi face serviciul si preia conducerea pe tabela!

1-1 Wang isi recastiga break-ul si egaleaza!

1-0 Simona Halep reuseste break-ul in debutul setului 2!

Set 1:

6-4 Simona castiga primul set al partidei!

5-4 Wang isi face serviciul, dar Simona urmeaza sa serveasca pentru castigarea primului set!

5-3 Simona pastreaza avansul unui break castigat!

4-3 Chinezoaica isi face serviciul si revine pe tabela! Simona Halep a cerut ajutorul antrenorului sau.

4-2 Wang face break-ul!

4-1 Simona Halep castiga din nou pe serviciul advers si se desprinde in primul set!

3-1 Romanca consolideaza break-ul si se distanteaza!

2-1 Simona face din nou break si conduce pe tabela!

1-1 Halep nu se poate distanta si isi pierde serviciul!

1-0 Simona Halep reuseste break-ul si castiga primul game al meciului!

