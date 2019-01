Simona Halep a oferit deja o prima reacție după calificarea în optimile de finală de la Australian Open, după ce a oferit un meci perfect în față lui Venus Williams, de 7 ori campioană în turneele de Mare Slem.

Lidera mondială WTA s-a impus cu 6-2, 6-3, la capătul unei partide dominate autoritar, în care ne-am adus cu toțîi aminte de sportivă care domină acest circuit mondial WTA în 2018.

„A fost un meci foarte bun, am jucat cel mai bun tenis al meu de până acum în acest an. E o mare provocare să joc cu surorile Williams, am încercat să mă motivez suplimentar, mă bucur că mi-a ieșit. Într-un fel este greu să joci și cu Venus și cu Serena una după altă, ambele sunt mari campioane, încerc însă să rămân concentrată pe ce am de făcut, e o mare provocare rundă viitoare jocul cu Serena, încerc să mă bucur de moment și să dau tot ce pot. Cu siguranță am nevoie de un antrenor, nu contează că am reușit aceste victorii, mă voi gândi cu siguranță la acest aspect după acest turneu, mă bucur de moment acum și voi da totul la fiecare meci”, au fost vorbele Simonei Halep, după joc, la microfonul EuroSport.