Românul Cătălin Moroșanu a câștigat lupta cu turcul Mehmet Ozer prin KO tehnic, adversarului romanului rezistând mai puțin de o repriză în ring.

Chiar dacă a început spectaculos și a încercat câteva lovituri de efect, turcul a sfârșit prin a arunca prosopul.

O lovitură de picior bine plasată de cel poreclit "Moartea din Carpați" a fost suficientă pentru a-l determina pe Ozer să abandoneze cu 30 de secunde înainte de finalul rundei.

"Vouă vi se pare ușor de la televizor, dar să știți că turcul mi-a făcut câteva surprize. Nu mă așteptam. Mă bucur foarte mult, a fost sala plină. Băi, nu a mai fost sala plină din Local Kombat, din urmă cu 10 ani. Nu-mi vine să cred câtă lume a venit să mă susțină. Le mulțumesc din toată inima. A fost ultimul meu meci în Moldova. Fără fanii mei eu nu aș exista.

Am schimbat tactica, i-am dat la gioale, stătea foarte bine închis. Și am zis: 'Ba, ce sta asta așa închis?' Eu foarte rar dau knock out din low kick, dar am simțit că intră foarte bine. I-am tras cu o sete de nu mai știa ce e cu el, l-am bătut", a spus Moroșanu, potrivit sport.ro.

Tot în Gala Dynamite Fighting Show a luptat și Andrei Stoica, acesta obținând o victorie la puncte, după decizia arbitrilor.