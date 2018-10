Chiar dacă finalul de an nu a fost așa cum se aștepta (retragere la New Haven, eliminare în turul 1 la US Open, eliminare în turul doi la Wuhan, retrageri la Beijing, Moscova și Singapore), Simona Halep a fost, totuși, aleasă jucătoarea anului 2018.

Românca a cucerit anul acesta trei titluri, printre care și cel mai important al carierei: Shenzhen, Roland Garros și Montreal.

Mai mult, Simona a petrecut tot anul pe prima poziție a clasamentului, mai puțin 4 săptămâni, timp în care Caroline Wozniacki a fost no. 1, după ce a câștigat primul ei titlu de Grand Slam, la Australian Open, după finala jucată cu Simona Halep.

La secțiunea cuvenită jucătoarei cu cea mai spectaculoasă ascensiune a fost nominalizată și românca Mihaela Buzarnescu, însă câștigătoarea acestei distincții este Aryna Sabalenka.

Cea mai bună jucătoare: Simona Halep

Cea mai mare îmbunătățire: Kiki Bertens

Revelația sezonului: Aryna Sabalenka

Revenirea anului: Serena Williams