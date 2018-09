Atacantul Virgiliu Postolachi, 18 ani, a primit cetățenia română. Jucătorul francezilor de la PSG, originar Republica Moldova, a fost primit de ambasadorul României în Franța, Luca Niculescu.

Acesta i-a înmânat certificatul de cetățenie română.

Astfel, Postolachi poate fi convocat la loturile naționalei României. Plecat de la 2 ani din R Moldova, Postolachi este eligibil și pentru loturile de juniori ale Franței.

Contactat de FANATIK.RO tatăl jucătorului, Oleg Postolachi, aflat în Franţa, la Paris, a declarat: “Ar fi ceva extraordinar dacă în sfârşit ni s-a făcut dreptate şi noi am redobândit cetăţenia română. Chiar am emoţii când vorbesc acest lucru cu voi, pentru că nu am încă anunţaţi oficial. Dacă va juca acum pentru România, eu v-am mai spus că da, dar să primim informaţia oficial”.

Atacantul este considerat un jucător promițător, iar în vară a jucat pentru echipa mare a lui PSG, în amicale.

Precizîm că în luna mai, chiar înaintea Mondialului, Alexandru Spiridon, fostul antrenor secund al lui Mircea Lucescu la Șahtior Donețk și Zenit St. Petersburg, actual selecționer al Moldovei, l-a convocat pe Postolachi.

Ar fi trebuit să vină la două amicale, partide de pregătire contra Armeniei și contra statului Congo. Presa de la Chișinău a exultat, însă tânărul de 18 ani a declarat forfait, invocând "motive familiale".

ppAmintim că, într-un interviu acordat presei de peste Prut, tatăl jucătorului a precizat că acesta dorește să joace pentru naționala României.