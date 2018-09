Handbalista Irina Pop, nascuta la Cluj, dar care joaca pentru Republica Dominicana, este protagonista unei fotografii care face inconjurul internetului.

Irina Alexandra Pop, in varsta de 29 de ani, joaca handbal la CD Lleida, in liga a doua spaniola. Nascuta la Cluj, ea a plecat in Spania, iar acum joaca pentru nationala Republicii Dominicane, avand deja peste 100 de selectii.

Irina Pop a revenit de destul de putin timp pe parchet, dupa ce a nascut al doilea copil, un baietel pe nume Theo. Ea mai are o fetita, Sofia, in varsta de 4 ani.

Handbalista a jucat in victoria celor de la Lleida in fata lui Alicante, scor 24-21. In pauza meciului, ea a fost fotografiata in timp ce isi alapta copilul.

Irina Pop evolueaza de 10 ani la Lleida. Ea a ajuns in Spania pentru a studia la Facultatea de Arhitectura, care avea si sectie de handbal feminin.

Sursa: Sport.ro