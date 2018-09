Zlatan Ibrahimovic li s-a alăturat lui Leo Messi si Cristiano Ronaldo pe lista jucătorilor activi cu cel putin 500 de goluri marcate.

Așteptarea a luat sfârșit! După ce marcase golul 499 în urmă cu câteva săptămâni, Zlatan Ibrahimovic a reușit să își treacă în cont și golul 500 al carierei în partida cu Toronto, campioană en-titre din MLS. Iar reușită a fost una tipică pentru Zlatan!

Ibrahimovic a înscris înainte de pauză, la 3-0 pentru Toronto, cu o execuție spectaculoasă care arată agilitatea incredibilă a atacantului ajuns la 36 de ani. Din păcate pentru el, Toronto a câștigat partida într-un mod spectaculos, 5-3!

Zlatan a ajuns la 17 goluri în acest sezon și a oferit după partida o declarație marca înregistrată: "Sunt fericit pentru Toronto pentru că vor fi amintiți ca victima cu numărul 500! Din punct de vedere personal, e fantastic. Probabil aveam mai multe goluri eu singur decât au toți ceilalți de pe teren meciuri împreună. Desigur, e ceva uriaș. Nu știu câți jucători au reușit 500 de goluri în carieră, dar eu sunt unul dintre ei și ar fi fost și mai frumos dacă am fi câștigat meciul însă am reușit acest gol așa că nu mă voi ascunde" a spus Zlatan.

Zlatan este golgheterul all-time al naționalei Suediei cu 62 de goluri - și-a început carieră la Malmo și apoi a trecut pe la Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain și Man United.

ARE YOU SERIOUS? #Zlatan500 in the most Zlatan way possible. pic.twitter.com/CSvyF9vszv