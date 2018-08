Românca Simona Halep este aproape de a câștiga al 2-lea turneu consecutiv, după Rogers Cup. În ciuda faptului că a fost nevoită în mai multe rânduri să joace două partide în aceeași zi, Simona a reușit să ajungă în a 2-a finală în două săptămâni.

Va fi a 3-a finală la Cincinnați pentru Simona Halep, după cele pierdute în 2015 și 2017, scrie sport.ro.

Simona Halep o conduce cu 3-1 la întâlniri directe pe Bertens înainte de meciul direct care va începe în această seară de la ora 21.00.

Perioada excelentă a Simonei Halep, la care se adaugă cea mai puțin bună a lui Caroline Wozniacki, poate face ca diferența între cele două să ajungă la 2.401 puncte! În cazul în care o învinge pe Kiki Bertens în finala de la Cincinnati, Halep va ajunge la 8.376 de puncte în clasamentul WTA.

Simona este deja calificată la Turneul Campioanelor, iar la US Open nu are decât de câștigat! În 2017, Simona era eliminată în primul tur la ultimul Grand Slam al anului de către Maria Sharapova, astfel că diferența față de locurile 2 și 3 aproape sigur se va mări, în condițiile în care Sloane Stephens, cea aflată sub Wozniacki, a câștigat US Open în 2017 și are de aparat 2.000 de puncte!

Dacă triumfă la Cincinnati, Simona poate doborî un record istoric!

Simona Halep are oportunitatea de a deveni prima jucătoare din circuitul WTA în ultimii 45 de ani care câștigă ambele turnee la rând, Rogers Cup (Montreal, Canada) și cel de la Cincinnati (Ohio, SUA). Australianca Evonne Fay Goolagong Cawley (67 de ani), fost lider mondial, retrasă din activitate în 1983, câștigătoare de 7 titluri de Grand Slam, este deținătoarea recordului.