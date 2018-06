După 3 finale pierdute, Simona Halep a spart în sfârșit gheața și a reușit să câștige primul Grand Slam al carierei, pe zgura de la Roland Garros. Într-un interviu acordat celor de la WTA, liderul mondial a vorbit despre momentele petrecute după câștigarea trofeului și cum s-a simțit când a reușit să-și împlinească visul, scrie digisport.ro.

„Când m-am trezit dimineață nu m-am simțit diferit. M-am simțit doar puțin ușurată că am reușit să câștig într-un final un trofeu de Grand Slam. N-am dormit prea mult noaptea trecută, dar am dormit cu trofeul lângă mine, ca un copil cu jucăria lui preferată. A fost o noapte specială”, a povestit Halep într-un interviu pentru WTA.

Succesul de la Roland Garros n-a schimbat prea mult lucrurile pentru Simona Halep, însă liderul WTA recunoaște că încă se află în febra momentului. „Am avut foarte mulți oameni în jurul meu. Am dat o mică petrecere noaptea trecută, dar apoi am mers în camera mea și am putut să mă liniștesc un pic și să conștientizez ce s-a întâmplat. Darren mi-a spus că încă nu-mi dau seama ce am realizat, dar în zilele următoare voi face asta. Acum mă simt normal”, a mai spus Halep.

Simona a dezvăluit și care au fost cele mai dificile momente din carieră în drumul către primul Grand Slam. „Nu am avut prea multe momente dificile. Am avut câteva accidentări, în 2013 și 2018, dar în rest am fost ok. A fost o călătorie plăcută, nu am suferit prea mult. Cele 3 finale pierdute au fost probabil cele mai dificile momente, dar cam atât”, a încheiat Halep.

