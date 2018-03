Maratonistul Tibi Uşeriu a reuşit, pentru a treia oară consecutiv, să treacă primul linia de sosire a celui mai greu maraton din lume - 6633 Arctic Ultra şi să fluture steagul României, fiind singurul român care a reuşit să termine cursa de 618 de kilometri – transmite corespondentul Mediafax.

După şapte zile de maraton bistriţeanul Tibi Uşeriu a reuşit să câştige, pentru a treia oară, cel mai greu maraton de pe planetă care se desfăşoară dincolo de Cercul Polar, în Canada.

Tibi Uşeriu a parcurs pe jos cei 618 de kilometri ai competiţiei şi a fluturat steagul României trecând linia de finiş.

“Tibi Uşeriu a finalizat ediţia 2018 a maratonului 6633 Arctic Ultra pe primul loc în condiţii de viscol” au anunţat organizatorii maratonului.

Tibi a transmis primele gânduri, imediat după ce a ajuns la linia de sosire, într-o intervenţie telefonică pentru Tăşuleasa Social: "Am terminat! Măi am intrat într-o furtună, patru ore, ai de capu’ meu! O fost cât pe ce să mă scoată ăştia! Deci o fost ceva... ai de capu’ meu! La mişto... o fost cireaşa de pe tort! Mă bucur c-am terminat-o. Îi mult, mult mai grea decât ce-o fost înainte. Deci, ultima parte, asta de 160 de kilometrim îi numai urcări şi coborâri, exact ca prima, după aia aproape 300 de kilometri de ice-road, ceea ce m-o mâncat. Dar aşa, per total, e mult, mult mai grea decât ce-o fost în anii trecuţi. Dar na, de asta am venit: să o termin, şi mă bucur şi că am câştigat-o. Mulţumesc celor care m-or urmărit, vouă că mă suportaţi, sponsorilor care m-au ajutat şi mă ajută în continuare, şi să ne vedem cu bine, acasă! Cu drag!"

Pe data de 9 martie, ora 20.30, ora României patru români au luat startul celui mai greu maraton de pe planetă - 6633 Arctic Ultra, însă trei dintre ei au abandonat cursa în prima zi a competiţiei din cauza problemelor de sănătate şi a temperaturilor extreme din apropierea Polului Nord. Singurul care a mers mai departe a fost Tibi Uşeriu, bistriţeanul reuşind încă de la primii kilometri să preia conducerea cursei şi, după 7 zile, vineri dimineaţa puţin după ora 1.00 (ora României) a ajuns la final.

A X-a ediţie a maratonului arctic - 6633 Arctic Ultra a fost una aniversară, organizatorii pregătind un traseu nou, mai lung cu 57 de kilometri decât în anii precedenţi, traseu care a inclus parcurgerea unei porţiuni de 280 de kilometri pe Ice Road, un fluviu îngheţat, unde temperaturile sunt extreme.

La start s-au înscris 32 de concurenţi, din care 23 la cursa de 350+ mile însă după prima zi de concurs, opt dintre participanţi, printre care şi trei din cei patru români au abandonat. După şapte zile de maraton în cursa de 350+ mile au mai rămas doar şase concurenţi, pe locul doi, în spatele lui Tibi fiind un irlandez.

Participanţii au avut nouă zile la dispoziţie pentru a ajunge la final, startul concursului fiind dat vineri, 9 martie, la ora 20.30 (ora României).

La cel mai greu maraton de pe planetă - 6633 Arctic Ultra au participat din partea României şi Avram Iancu, Polgar Levente şi Florentina Iofcea.

Avram Iancu, în vârstă de 41 de ani este bibliotecar în Petroşani, judeţul Hunedoara. El a reuşit să traverseze înotând Canalului Mânecii şi a parcurs traseul Dunării de la izvoare şi până la vărsare. Avram Iancu s-a retras de la maratonul arctic după 68 de kilometri, suferind o accidentare la picior.

Din cauza vremii extreme, viteza vântului depăşind 94 de km/ora au abandonat în prima noapte a concursului şi Polgar Levente şi Florentina Iofcea.

Polgar Levente este prima persoană cu dizabilităţi care a fost acceptată la Maratonul Arctic. Are 37 de ani, este din Aiud, judeţul Alba şi munceşte în construcţii, deşi şi-a pierdut o mână într-un accident de tren pe când avea şase ani.

Florentina Iofcea, originară din Bucureşti, are 46 de ani şi locuieşte în Canada însă a reprezentat România la această cursă. Este asistentă medicală şi vrea să parcurgă anul acesta un traseu de 7800 de kilometri, să traverseze Canada de la est la vest, pentru a intra în Cartea Recordurilor.

Sursa: mediafax