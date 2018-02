Calificată în semifinalele turneului WTA Premier 5 de la Doha, Simona Halep a fost nevoită să se retragă din turneu din cauza unei accidentări la picior.

Potrivit gsp.ro, după ce a efectuat un RMN, rezultatele au arătat că jucătoarea noastră ar avea tendinită și lichid la al patrulea deget de la un picior, urmând să lipsească până la turneul de la Indian Wells, care va debuta pe 5 martie.

Deși nu a fost anunțat care picior este cel cu probleme, cel mai probabil este vorba despre cel drept, care îi dă bătăi de cap după Australian Open.

„Știu cât pot să îndur când vine vorba despre durere, dar știu și când să pun stop. Sunt foarte supărată și frustrată de această problemă, e prima oară când mă retrag în semifinale. Azi am simțit nevoia să spun stop, fiindcă așa e mai bine. Durerea de astăzi a fost insuportabilă. Am vorbit cu doctorul meu, iar el mi-a zis că nu am destul timp să recuperez. Am stat prea puțin în repaus, nu m-am recuperat complet. RMN-ul arată că am lichid și tendinită la al patrulea deget și trebuie să am grijă", a spus românca la conferința de presă de după meciul din sferturile de finală ale turneului WTA din Qatar.

Următorul turneu la care ar fi trebuit să joace era cel din Dubai, acolo unde a primit un wildcard de la organizatori, însă participarea a ieșit din discuție.

ppAmintim că, cu puín timp înainte de a anunțul că nu va continua să evolueze la Doha, Halep se calificase în semifinalele turneului.