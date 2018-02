Cea de-a XXIII-a ediţie a Jocurilor Olimpice de iarnă va debuta oficial vineri la PyeongChang, în Coreea de Sud, cu ceremonia de deschidere, programată de la ora 13,00 (ora Republicii Moldova).



Competiţia, la care vor participa peste 2.900 de sportivi, dintre care 2 din Republica Moldova, se va desfăşura între 9 şi 25 februarie, la 30 de ani după JO de vară de la Seul, din 1988.

Republica Moldova va fi reprezentată de doi sportivi. Este vorba despre Cristopher Hoerl și Nicolae Gaiduc.

Nicolae Gaiduc are 21 de ani și evoluează la proba schi fond, iar Cristopher Hoerl este fost component al naționalei Austriei de schi alpin, care reprezintă Moldova de un an și jumătate. Recent, Hoerl a cucerit medalia de aur la o competiție din Cehia, potrivit informațiilor Comitetului Național Olimpic și Sportiv (CNOS).JO

Oraşul PyeongChang a obţinut, la 6 iulie 2011, dreptul de organizare a "Olimpiadei albe" după ce şi-a depus candidatura de trei ori consecutiv, în 2010, 2014 şi 2018, potrivit site-ului Comitetului Olimpic şi Sportiv Român.



PyeongChang este un district aflat în partea de nord-est a Republicii Coreea, din provincia Gangwon. Oraşul se află în preajma Munţilor Taebaek şi se află la 180 de kilometri est de capitala ţării, Seul. Localitatea se află la 700 metri înălţime faţă de nivelul mării şi este un loc prielnic pentru pasionaţii sporturilor de iarnă.



La cea de-a 123-a întrunire a Comitetului Olimpic Internaţional (CIO), din 4 iulie 2011, de la Durban (Africa de Sud), s-a hotărât acordarea dreptului de organizare a Jocurilor Olimpice de iarnă din 2018 oraşului PyeongChang, acesta primind peste 50% dintre voturi. PyeongChang a câştigat din primul tur de scrutin cu 63 de voturi în faţa celorlalte două candidate pentru găzduirea competiţiei, respectiv Annecy (Franţa) - şapte voturi şi Munchen (Germania) - 25 voturi. PyeongChang a câştigat la cea de-a treia candidatură consecutivă, eşuând la primele două în faţa oraşelor Vancouver (Canada) şi Soci (Rusia).



Va fi prima ediţie a Jocurilor Olimpice de iarnă şi a doua a Jocurilor Olimpice organizate în Coreea de Sud. PyeongChang va fi, de asemenea, al treilea oraş asiatic care organizează Jocurile de iarnă, după Sapporo în 1972 şi Nagano în 1998, ambele din Japonia. În plus, vor fi primele Jocuri Olimpice de iarnă organizate într-un oraş-staţiune din anul 1992.



Site-ul oficial al Jocurilor Olimpice de iarnă 2018 scrie că PyeongChang a prezentat un proiect olimpic inspirat şi puternic, ce se bucură de susţinerea guvernului sud-coreean. Olimpiada va lăsa o moştenire extraordinară oraşului PyeongChang, care va deveni astfel punctul central al sporturilor de iarnă din Asia, oferind sportivilor coreeni posibilitatea practicării acestor sporturi acasă.



La 19 octombrie 2011, a fost înfiinţat Comitetul de Organizare pentru Jocurile Olimpice şi Paralimpice de iarnă PyeongChang 2018.



Sloganul competiţiei este "Pasiune. Conectare", iar mascota, Soohorang, a fost inspirată de tigrul alb, mult timp considerat un animal de pază coreean.



La Jocurile Olimpice sunt aşteptaţi circa 50.000 de participanţi din peste 95 de ţări. Vor avea loc 102 evenimente sportive la 15 discipline din şapte sporturi: patinaj (patinaj artistic, patinaj viteză şi patinaj viteză pe pistă scurtă), schi (schi alpin, schi fond, schi acrobatic, combinata nordică, sărituri cu schiurile şi snowboard), bob (bob şi skeleton), biatlon, curling, hochei pe gheaţă şi sanie.



Rusia a fost suspendată de CIO pentru dopaj instituţionalizat, dar 168 de sportivi ruşi au fost acceptaţi la Jocurile Olimpice de iarnă de la PyeongChang, urmând să concureze sub drapelul olimpic. JO



Programul competiţional pentru PyeongChang 2018 include şase noi întreceri: "snowboard big air" (masculin şi feminin), patinaj viteză - start în bloc (masculin şi feminin), curling dublu mixt şi întrecerile de schi alpin pe echipe.



Această ediţie a JO de iarnă va fi prima cu peste 100 de medalii de aur ce vor fi acordate câştigătorilor, mai precis 102. PyeongChang 2018 va fi, totodată, competiţia cu cel mai mare număr de evenimente feminine şi mixte din istoria Jocurilor Olimpice de iarnă.



Întrecerile sportive se vor desfăşura în 13 locaţii: PyeongChang Olympic Stadium (35.000 de locuri), Alpensia Ski Jumping Centre (8.500 de locuri), Alpensia Biathlon Centre (7.500 de locuri), Alpensia Cross-Country Skiing Centre (7.500 de locuri), Olympic Sliding Centre (6.000 de locuri), Yongpyong Alpine Centre (6.000 de locuri), Jeongseon Alpine Centre (6.500 de locuri), Phoenix Snow Park (18.000 de locuri), Gangneung Hockey Centre (10.000 de locuri), Gangneung Oval (8.000 de locuri), Gangneung Ice Arena (12.000 de locuri), Gangneung Curling Centre (3.000 de locuri) şi Kwandong Hockey Centre (6.000 de locuri).



Stadionul gazdă pentru ceremoniile de deschidere şi închidere ale Jocurilor Olimpice din Coreea de Sud este PyeongChang Olympic Stadium. Lucrările la Stadionul Olimpic din PyeongChang au fost finalizate după 22 de luni, construcţia începând în decembrie 2015. Structurat pe şapte nivele, având un diametru de 72 metri, o bază concepută sub formă de pentagon de 58.790 metri pătraţi şi o capacitate de 35.000 de spectatori, stadionul este situat în Plaza Olimpica. Oficialii sud-coreeni susţin că cele cinci unghiuri ale arenei simbolizează obiectivele PyeongChang 2018: economia, mediul, IT, artele şi pacea. În apropiere s-au construit, cu titlul de clădiri temporare, Pavilionul de Cultură, Pavilionul de Informaţie şi Tehnologia Comunicării şi "Medal Plaza", locul unde se vor decerna medaliile olimpice.



Sunt două Sate Olimpice, PyeongChang şi Gangneung, în care vor locui sportivii şi tehnicienii care vor participa la Jocurile Olimpice de iarnă. Satul Olimpic de la PyeongChang, cu 600 spaţii de cazare dispuse în opt clădiri cu câte 15 etaje, urmează a găzdui 3.894 de sportivi şi membri ai delegaţiilor, în perioada 9-25 februarie, alţi 2.268 de sportivi paralimpici fiind aşteptaţi în perioada 8-18 martie 2018. Satul Olimpic din localitatea Gangneung va putea oferi cazare pentru 2.900 sportivi participanţi la JO din februarie. Apartamentele din incinta celor două Sate Olimpice vor fi oferite spre vânzare după luna martie 2018.

Sursa: agerpres