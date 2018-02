Nicolae Gaiduc va fi portdrapelul Moldovei la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă din PyeongChang, programată pentru vineri, 9 februarie, ora 13.00 (ora Moldovei), transmite IPN.

„Sunt onorat că am această ocazie de a fi portdrapelul Republicii Moldova la Jocurile din PyeongChang. Cu siguranță, vor fi emoții de nedescris. Abia aștept să debutez la o ediție a Jocurilor Olimpice”, a declarat Nicolae Gaiduc.



Nicolae are 21 de ani și este născut la Ungheni. A început să practice schi fond la vârsta de 14 ani, la Poligonul Dinamo, sub comanda Nadejdei Bria, prezentă și ea la PyeongChang.



La Jocurile Olimpice de iarnă din Coreea de Sud pentru Moldova va concura și austriacul naturalizat Cristopher Hoerl. Sportivul de 28 de ani va participa în proba schi alpin.