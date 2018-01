Primele declarații ale Simonei Halep, date după calificarea în finala primului turneu de Mare Șlam al anului, au fost oferite sub imperiul emoțiilor puternice resimțite de jucătoarea din România. De asemenea, organizatorii competiției nu fac economii de superlative atunci când e vorba de prestația din teren a Simonei Halep.

„A fost foarte greu, tremur toată, sunt foarte emoţionată.”, au fost primele cuvinte ale numărului 1 WTA la interviul dat după meciul din semifinalele de la Australian Open, jucată împotriva germancei Angelique Kerber.

„Vă mulțumesc tuturor pentru susținere. În acest meci, am fost prima care am avut două șanse de meci, dar le-am ratat. După accidentarea de la gleznă, am decis să lupt pentru fiecare minge, pentru fiecare meci din acest turneu. Azi a fost un meci ca un montagne-ruse. Sunt mândră de ceea ce am realizat.”, a mai spus Simona Halep.

