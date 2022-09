Zeul fotbalului a pășit pe tărâm basarabean. Deși Manchester United este o echipă plină de vedete, principala atracție a fost cvintuplul deținător al Balonului de Aur. Lusitanul a fost vânat de fanii săi încă de la aterizarea pe Aeroportul Internațional Chișinău. Dacă atunci, Ronaldo nu s-a mai oprit pentru a saluta mulțimea, la ieșirea din hotel, înainte de a se deplasa spre stadionul Zimbru pentru meciul cu Sheriff Tiraspol, i-a oferit un moment de neuitat unui mic fan.

Un puști îmbrăcat în tricoul lui Manchester United și cu numărul 7 pe spate s-a furișat printre bodyguarzi și, plângând, s-a îndreptat către idolul său pentru a-l îmbrățișa. Ronaldo l-a cuprins cu zâmbetul pe buze pe băiat și, după ce i-a oferit mai multe îmbrățișări, i-a dat și un autograf pe tricou.

Cristiano Ronaldo hugs a little boy and takes him into the Manchester United team bus to meet the other players. What a man. ❤ pic.twitter.com/VHj55g8bXG

Nu doar suporterii au vânat un autograf sau o poză cu starul lui Manchester United. După meci, mai mulți fotbaliști ai lui Sheriff Tiraspol au publicat poze cu Cristiano Ronaldo.

Pernambuco (Sheriff player):



"The dream has come true, to compete in a world-famous competition, in front of many world football stars and among them is my biggest reference in football, thanks for the simplicity and gift Cristiano" pic.twitter.com/n4ebBUh2Wc