Sfârșitul unei ere în sportul mondial. Legendarul tenisman elvețian Roger Federer, considerat de mulți drept cel mai bun reprezentant din istoria sportului alb, și-a anunțat retragerea prin intermediul unei scrisori publicate pe rețelele de socializare.

”Familiei mele din tenis și celorlalți,

Dintre toate cadourile pe care tenisul mi le-a oferit de-a lungul anilor, cel mai prețios, fără îndoială, a fost reprezentat de oamenii pe care i-am întâlnit pe drum: prietenii mei, competitorii, și majoritatea fanilor care oferă sportului viață. Astăzi vrea să împărtășesc câteva informații cu voi.

Așa cum mulți dintre voi știți, ultimii trei ani au reprezentat provocări pentru mine în forma accidentărilor și operațiilor. Am muncit intens să revin în cea mai bună formă competitivă. Însă știu și despre capacitățile corpului meu și limitele sale, iar mesajele sale către mine din ultimul timp au fost clare. Am 41 de ani. Am jucat mai mult de 1500 de meciuri în peste 24 de ani. Tenisul m-a tratat mai generos decât aș fi putut visa vreodată, iar acum trebuie să recunosc când ste timpul să îmi închei cariera competițională.

Laver Cup de săptămâna viitoare va fi ultimul meu evenient ATP. Voi mai juca tenis în viitor, desigur, însă nu în Grand Slam-uri sau în circuit” a scris Roger Federer.