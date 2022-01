În timpul sărbătorilor de iarnă, s-au aprins luminile pe străzile satului Mitoc, din raionul Orhei. Asta după ce ani în șir, localitatea s-a aflat în beznă. Cei aproximativ trei mii de localnici spun că sunt foarte bucuroși că de acum încolo vor fi în siguranță noaptea pe drum. De asemenea, locuitorii satului Mitoc sunt mândri că localitatea lor se dezvoltă pe an ce trece.

„Am fost în multe țări și când le spun unde locuiesc, când le arăt video pe internet cu Orheiul, apoi toată lumea se miră și nu îi vine să creadă că locuiesc într-un raion atât de frumos, care înflorește pe zi ce trece, datorită lui Ilan Șor. Faptul că avem lumină pe străzi înseamnă că satul trăiește”, a spus un locuitor al satului Mitoc.

„Dacă vrei să mergi după o găleată cu apă la fântână, dacă vrei să mergi la magazin, nu e nicio problemă. Peste tot e iluminat. Până nu demult, mă împiedicam prin întuneric”, a spus o localnică.

Potrivit primarului satului Mitoc, Alexei Cojocari, Consiliul Raional Orhei a alocat 1,2 milioane de lei pentru iluminatul stradal din această localitate.

„Iluminarea stradală a fost una dintre cele mai mari cerințe a localnicilor. A fost aprinsă lumina de la toți pilonii de electricitate, au fost montate peste 600 de corpuri de iluminate de tip LED. În prezent, avem lumină pe o suprafață de 27 de kilometri de drum”, a menționat primarul satului Mitoc.

Președintele raionului Orhei, Dinu Țurcanu, susține că echipa Partidului „ȘOR” va face tot posibilul ca satul Mitoc, dar și alte localități din preajma municipiului Orhei să se bucure de dezvoltare, așa cum este orașul Orhei.

„Inima Orheiului bate și la Mitoc. Satul Mitoc va face parte din municipiul Orhei, mai devreme sau mai târziu. De aceea, pentru orheieni trebuie să fie un prestigiu să locuiască la Mitoc, la Pelivan sau la Cișmea. Satele din preajma municipiului Orhei se vor bucura de aceleași condiții care sunt, în prezent, la Orhei. Toate drumurile, nu doar cele centrale vor fi asfaltate, iluminate, vor avea transport public. Vom munci împreună și la sigur vom reuși!”, a afirmat Dinu Țurcanu.

În context, primarul municipiului Orhei, Pavel Verejanu, a afirmat că satul Mitoc va fi parte componentă a tuturor proiectelor care vor fi implementate în municipiul Orhei de către echipa lui Ilan Șor.

„Zilele trecute, reveneam din nordul țării, nu vă imaginați ce priveliște frumoasă este pe traseul principal, care leagă nordul cu centrul țării. Este o mare diferență să intri într-un raion bine iluminat. Toate satele se văd ca în palmă. Proiectul iluminatului stradal a fost printre primele implementate în municipiul Orhei, de către echipa lui Ilan Șor, înainte de a fi creat Partidul „ȘOR”. Ne mândrim cu faptul că avem capacitățile și posibilitățile necesare pentru a crea toate aceste lucruri și pentru a utiliza banii publici, într-un mod corect. Toate proiectele din municipiul Orhei, se vor răspândi atât în raionul Orhei, cât și în toată țara”, a menționat edilul Pavel Verejanu.

Totodată, primarul comunei Piatra, Radu Bușilă, a spus că proiectul privind iluminarea stradală este foarte important pentru echipa Partidului „ȘOR” și se apropie de final.

„În spatele proiectului iluminatului stradal stă un o cu inimă mare, un om extraordinar, Ilan Șor. Dacă am urca într-un avion și am zbura deasupra Orheiului, am vedea că aproape toate localitățile din raion sunt iluminate, iar fundalul este negru, întrucât în celelalte localități e beznă. Acesta este unul dintre proiectele care ne face să ne uităm cu mândrie în ochii oamenilor și să nu ne fie rușine de ceea ce facem pentru ei”, a spus Radu Bușilă.

La evenimentul de inaugurare a iluminatului stradal din satul Mitoc a participat și deputatul Marina Tauber, care le-a dat asigurări că echipa Partidului „ȘOR” va depune în continuare eforturi, astfel încât satele și orașele din țara noastră să se dezvolte.

„Vă mulțumesc pentru susținere, sprijin și pentru toate cuvintele de încurajare pe care ni le-ați spus la momentul potrivit. De-a lungul anilor, am fost bătuți, vom fi bătuți, dar mergem înainte și, în pofida tuturor, Ilan Șor și echipa sa fac mult mai multe decât toate partidele luate la un loc, în ultimii 30 de ani. Sunt mândră să mă aflu aici și că am reușit să iluminăm și satul Mitoc. E o promisiune pe care am făcut-o recent și am îndeplinit-o. Noi vă vom fi mereu alături și, cu siguranță, vom continua să implementăm mai multe proiecte bune”, a precizat Marina Tauber.

Totodată, vicepreședintele Partidului „ȘOR”, Sergiu Sîrbu, a menționat următoarele:

„Vă mulțumesc pentru susținerea pe care o acordați administrației publice locale și echipei Partidului „ȘOR” și lui Ilan Șor, care se străduiește din răsputeri să-și îndeplinească toate promisiunile. Planurile domniei sale sunt foarte, foarte mărețe”.

La rândul său, președintele Partidului „ȘOR”, Ilan Șor, a declarat că este mândru că echipa sa a reușit să realizeze cu succes un alt proiect important, care le aduce oamenilor confort și, cel mai important, siguranță.

„Acest proiect, la fel ca și celelalte realizate de noi reprezintă o dovadă în plus că ne îndeplinim promisiunile. Ne bucură nespus de mult cuvintele dumneavoastră de mulțumire și recunoștință. Dar să știți că, de fapt, noi vă suntem recunoscători pentru că ați avut încredere în noi și că aprobați planurile noastre, care, recunoaștem, sunt mari. Să știți că nu vă vom dezamăgi și că vom lucra în continuare pentru dvs. și pentru toți oamenii frumoși ai Moldovei”, le-a transmis Ilan Șor locuitorilor satului Mitoc.

Proiectul privind iluminatul stradal a fost lansat la inițiativa fostului primar al orașului Orhei, actualul președinte al Partidului „ȘOR”, Ilan Șor, în 2015. Mai întâi, a apărut lumina pe străzile orașului Orhei. De atunci și până în prezent, pe lângă municipiul Orhei, au fost iluminate peste 70 de localități din raionul Orhei.