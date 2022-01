Acum o săptămână, o comisie specială din cadrul Academiei de Științe a Moldovei a decis să-l desemneze pe avocatul Gheorghe Avornic în calitate de membru al Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) din rândul societăţii civile. Avocatul, având o experiență bogată în sistemul justiției din R.Moldova, a reușit în toți acești ani să-și creeze un adevărat clan, având circa 30 de fini, majoritatea fiind foștii săi studenți, care activează în diverse structuri de drept.

Avornic este cunoscut pentru faptul că este avocatul fostului lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. La fel, este cunoscut ca fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, dar și pentru faptul că anterior a fost vizat într-un dosar penal, fiind acuzat de deposedare, prin abuz de încredere și înșelăciune, a acțiunilor în două companii comerciale – prejudiciul cauzat depășind 770 de mii de lei.

De precizat că în timp ce Avornic reprezintă interesele lui Plahotniuc, sora acestuia, ex-judecătorul din cadrul Curții de Apel Chișinău,Maria Negru, a fost cea care a făcut parte din completul de judecată care a menținut decizia primei instanțe prin care ex-premierul Vlad Filat a fost condamnat la 9 ani de închisoare cu executare fiind găsit vinovat de corupere pasivă şi trafic de influenţă.

Menționăm că Maria Negru a plecat din sistem în noiembrie 2021, la scurt timp după ce guvernarea a anunțat despre intenția de a curăța sistemul justiției, implementând conceptul privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor. Ulterior, ea a depus cererea în vederea obținerii statutului de avocat. Astfel, Negru se regăsește în lista celor 69 de procurori și judecători implicați în dosare de rezonanță care se vor apărători.

Detalii: Modificarea legii cu privire la avocatură a dat peste cap planurile a zeci de procurori certați cu legea să ajungă avocați

Gheorghe Avornic se poate lăuda cu alte zeci de relații în sistem. Portalul Anticorupție a scris anterior despre faptul că în anul 2015, Avornic declara că ar avea la activ nu mai puțin de 25 de fini, majoritatea fiind foști studenți de la Drept.

Printre aceștia și Violeta Cojocaru, profesor universitar și fosta colegă cu Avornic în CSM. La fel, Avornic este și nașul lui Veaceslav Stejar, administrator al proceselor de insolvabilitate, al juristului Corneliu Țurcanu, dar și al magistratei Veronica Negru.

Tatiana Craiu, sora lui Gheorghe Avornic, care deține licență de avocat din 2002, e căsătorită cu judecătorul Nicolae Craiu, de la CSJ. Fiul acestora, Sergiu Craiu, este avocat.

Îndată ce s-a aflat despre desemnarea lui Avornic la CSP, a urmat un val de critici din partea autorităților. Președintele R.Moldova, Maia Sandu, a declarat că decizia respectivă reprezintă „o sfidare a intențiilor și acțiunilor de reformare a justiției, dar și o sfidare a cetățenilor care au votat pentru ordine în justiție”.

Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, a declarat că este inacceptabil ca în funcția de membru al CSP să fie numită o persoană „fără integritate”.

Contactat de reporterul Deschide.MD, Gheorghe Avornic a negat toate acuzațiile, menționând că ar fi bine ca autoritățile să se documenteze înainte de a lansa acuzații.

Întrebat despre faptul că reprezintă interesele lui Plahotniuc, Avornic a spus că el a fost avocat la mai mult de jumătate din marii demnitari care au avut probleme cu justiția, inclusiv miniști, prim-miniștri și șefi de state: „Dacă nu direct, i-am consultat”.

„Am 33 de ani de avocatură. Cred că am acumulat o anumită experiență. Dacă oamenii apelează la mine, nu o fac în zădar și eu mă consider om profesionist. Mă consider avocat de meserie – aceasta este profesia mea. În viața mea m-am condus de anumite reguli și nu cred că trebuie să-mi fie rușine de ce am făcut”, a precizat avocatul.

Întrebat dacă în urma criticilor aduse, ar fi gata să renunțe la ideea de a candida la funcția de membru al CSP, Avornic a menționat că nu s-a gândit la acest fapt: „Chiar mi-ar fi interesant să văd în viziunea actualilor șefi cine este integru și ce înseamnă integritate în viziunea dumnealor”.

„În viața mea nu am gestionat măcar un bănuț public. Toată viața mea am muncit și am acumulat și m-am împărțit cu sărmanii. Să se uite că eu acord asistență juridică și celor nevoiași, gratuit. Ar fi bine să se documenteze un pic. Dar dacă companiile mari, oamenii influenți apelează la mine – cu aceasta eu trebuie să mă mândresc, nu invers. Mai mult, vreau să adaug că în conformitate cu legislația și Constituția, care trebuie să stea în capul mesei, chiar și cel mai mare criminal are dreptul la apărare, are dreptul la un avocat”, a mai adăugat el.