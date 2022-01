La Chișinău a fost prezentat proiectul „MOVE IT like Lublin” – o inițiativa de dezvoltare durabilă a transportului public, cu suportul financiar al Uniunii Europene. Proiectul este prevăzut să deruleze până în 2025, timp în care vor fi preluate bunele practici în domeniu aplicate în orașul Lublin, Polonia. Grantul Uniunii Europene pentru această inițiativă este de 3,3 mln euro, iar administrația publică locale contribuie cu 175 de mii de euro, transmite IPN.

Ambasadorul Poloniei în Republica Moldova, Bartlomiej Zdaniuk, a menționat că proiectul „Move it like Dublin” este încă o dovadă a prieteniei dintre Polonia și Republica Moldova. Cu sprijinul Poloniei, în Republica Moldova au fost implementate până acum mai multe proiecte de dezvoltare, atât în zonele rurale, cât și în cele urbane.

„Prin prisma unor troleibuze, care pare să fie un lucru tehnic, vorbim despre un nivel de trai, vorbim despre modul de a trăi. Și Polonia este un exemplu foarte frumos a faptului că, pe lângă diferite activități, transformări, reforme implementate de puterea centrală, contează foarte mult activitatea puterii locale”, a menționat ambasadorul Poloniei.



În ultimii 30 de ani, Polonia s-a schimbat în mod substanțial, datorită eforturilor din partea puterii centrale și a puterii locale. „Cred că această experiență va fi una foarte relevantă pentru absolut toți oamenii din Republica Moldova. Dacă cineva vrea să ne înțeleagă pe noi, polonezii, trebuie să pornim cu acest cuvânt: solidaritate. Este o stare de spirit, când înseamnă că nouă ne pasă de viitorul nostru, dar ne pasă și de viitorul prietenilor noștri, a vecinilor noștri. Dorim foarte mult ca Republica Moldova, toate localitățile sale, atât din zonele rurale, cât și din cele urbane, să fie frumoase și înfloritoare”, a spus diplomatul polonez.

Gintautas Baranauskas, șef-adjunct al secției operațiuni din cadrul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, a precizat că parteneriatele dintre orașele Uniunii Europene și vecinii săi sunt foarte importante. Cooperarea strânsă cu statele-membre ale UE pot aduce beneficii sociale, economice și de mediu, care sunt priorități-cheie pentru Uniunea Europeană și în cooperarea acesteia cu Republica Moldova. „Acest proiect finanțat de UE reprezintă o oportunitate semnificativă pentru Republica Moldova, și în special pentru orașul Chișinău, de a coopera cu parteneri din Polonia pentru a implementa cele mai bune practici și experiențe ale Uniunii Europene pentru dezvoltarea durabilă a mobilității urbane și pentru a obține rezultate tangibile în beneficiul locuitorilor și vizitatorilor orașului. Avem încredere că rezultatele preconizate ale proiectului vor contribui la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor, aceasta fiind principala prioritate a cooperării dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova”, a declarat Gintautas Baranauskas.

Octavian Lungu, managerul proiectului „Move it like Lublin”, a specificat că proiectul își propune să îmbunătățească sistemul de transport public din municipiul Chișinău, astfel ca acesta să fie sigur, incluziv și durabil. Până în 2025, proiectul va contribui la îmbunătățirea politicilor de transport urban la nivel municipal. Proiectul va acorda suport pentru a spori capacitățile instituționale ale Primăriei Chișinău, în conformitate cu recomandările UE, în materie de mobilitate urbană și va contribui la sporirea calității gestionării transportului municipal, prin implementarea soluțiilor IT și a tehnologiilor moderne.