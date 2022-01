„Trebuie să dăm instituției încă doi membri. Sunt conștient că timpul rezonabil de identificare a candidaților a cam expirat. Am ținut să avem un board integru, profesionist și cu adevărat independent, astfel încât noi, cei care îi votăm, să putem dormi liniștit că acolo nu se întâmplă prostii și nu se acoperă scheme. CNPF a fost nefuncțională din septembrie, de când au fost revocați cei cinci membri vechi ai Comisiei. În acest timp ne-am concentrat bine pe identificarea candidaților cu adevărat buni, ca să permitem instituției să se dezvolte cinci ani înainte. Și am încercat din răsputeri să nu permitem urgenței să ne dicteze acțiunile. Au fost multe surprize în această perioadă, lucruri care ne-au tot întors la pasul zero, dar am tins să nu ne lăsăm conduși de urgențe. Numim oameni pe cinci ani de zile, responsabili de un sector strategic pentru economie. Sper foarte mult să nu mai avem nici o surpriză și sper să avem un CNPF funcțional în zilele următoare”, a menționat Alaiba.