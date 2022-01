Conflict în jurul unui monument al ostașilor români căzuți în al Doilea Război Mondial. Președintele raionului Fălești, Sergiu Fîntîna, este acuzat că ar refuza să execute o hotărâre judecătorească. Mai exact, prin hotărârea instanței, Sergiu Fîntîna este obligat să semneze un acord de parteneriat între Consiliul raional Fălești, AO „Monumentum”, Direcția Generală Educație și Cultură Fălești și Liceul Teoretic „A. Pușkin”, care va permite refacerea cimitirului armatei române din Fălești, unde sunt înhumate osemintele a 300 soldați romani.

Situația a fost făcută publică de către preşedinte A.O. „Monumentum”, Iulian Rusanovschi.

Solicitat de Deschide.MD, Sergiu Fîntîna a confirmat că a solicitat de la A.O. „Monumentum” un șir de acte, precum certificatul de urbanism, proiectul, autorizația de construcție, acordul Ministerului Apărării. Fîntîna susține că nu a văzut aceste acte, deși cimitirul a început să fie construit încă în 2020, iar în 2021 a fost inaugurat.

„Concomitent cu memorandumul pe care ne obligă să-l semnăm noi am mai solicitat niște acte confirmative că într-adevăr monumentul care a fost construit are o autorizație pentru construcție. Merge vorba despre semnarea acordului de colaborare între CR și asociația „Monumentum”, dar monumentul în sine deja e construit. Adică, care e logica că întâi se face lucrarea, fără niciun act, și după - se semnează acordul de colaborare? Care-i logica? De asta am trimis o scrisoare și le-am solicitat să ne dea toate actele confirmative că într-adevăr s-a construit legal. Or, noi știm că ei nu au autorizație de construcție. Logica spune că e construit ilegal. Atunci despre ce acord vorbim?”, ne-a comunicat Sergiu Fîntîna.