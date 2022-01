După jumătate de an de la preluarea puterii, reprezentanții guvernării recunosc că simt dezamăgirea unei părți a societății. Președintele Comisiei economie, buget și finanțe a Parlamentului spune că s-a scurs încă prea puțin timp pentru a livra rezultate concrete, care să îmbunătățească vizibil viața oamenilor. Dumitru Alaiba se arată convins că în cei 3 ani și jumătate de mandat, actuala guvernare va reuși să schimbe lucrurile în țară și să ofere Republicii Moldova o direcție previzibilă de dezvoltare, notează IPN.

Dumitru Alaiba spune că de la preluarea puterii actuala guvernare a fost preocupată să identifice soluții pentru criza energetică, economică și cea sanitară care s-au abătut asupra Republicii Moldova. Deputatul PAS recunoaște că problemele energetice au lovit cel mai mult în capacitatea Guvernului de a demara reforme sistemice care să ridice nivelul de viață al cetățenilor.



„Să fi fost mai multă liniște, chiar și criza gazelor să nu fi existat ca subiect, evident că am fi livrat mai mult. Dar mai avem 3 ani jumătate la dispoziție pentru a accelera și pentru a livra rezultate, pentru a pune bani în buzunarele oamenilor, pentru a le crește nivelul de viață. Pentru că oamenii asta așteaptă, puțină dreptate și puțină încredere în ziua de mâine. În 3 ani și jumătate poți să pui țara asta pe o cale ireversibilă de dezvoltare”, a mai spus Dumitru Alaiba în cadrul emisiunii „Puterea a Patra” de la N4.



Potrivit lui Alaiba imprevizibilitatea de pe piața energetică și creșterea tarifului la gazele naturale erodează din imaginea formațiunii.



„Simțim un anumit nivel de dezamăgire, dar asta e explicabil. Oamenii văd facturile care sunt în creștere și încet, încet își pierd cumpătul. La nivel rațional e ușor să explici că asta se întâmplă în toată lumea, dar atunci când vezi că factura ta crește de la o lună la alta și atunci când nu știi unde și când se va opri, evident că îți pierzi cumpătul și eu chiar înțeleg prin ce trece multă lume din țara noastră”, a mai spus Dumitru Alaiba.



Totuși, Dumitru Alaiba spune că există domenii care au fost gestionate eficient și profesionist. Deputatul a menționat majorarea pensiei minime până la 2000 de lei și perfecționarea legislației.



„Ministerul Muncii a înregistrat cele mai mari creșteri de pensii și asta e foarte curajos. Oricât de straniu ar suna, dar într-o țară în care trebuie să aloci în atât de multe domenii, s-a decis că aceștia sunt oamenii care au cea mai mare nevoie, să-i scoatem din sărăcie, în sfârșit. Mai pot să dau exemplul legislației ce vizează investițiile strategice. De 30 de ani, în cele mai productive sectoare ale economiei s-au aciuat tot felul de offshore-uri. Discuția asta e de ani de zile, dar nicio guvernare nu s-a încumetat s-o facă, noi am făcut-o rapid”, a punctat Dumitru Alaiba.



Potrivit președintelui Comisiei economie, buget și finanțe a Parlamentului, la data de 20 ianuarie ar putea fi convocată o ședință extraordinară a Legislativului în timpul căreia urmează să fie votat în lectura a doua proiectul acordului de finanțare cu Fondul Monetar Internațională. Decizia finală privind prima ședință a Parlamentului din acest an va fi luată de Biroul permanent.