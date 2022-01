Tânăr în vârstă de 24 de ani, originar din raionul Ocnița, a fost reținut de polițiști și procurori, pentru vânzarea drogurilor în cantități deosebit de mari prin intermediul aplicației ,,Telegram”.

Polițiștii au intrat în posesia unei informații operative despre activitatea infracțională a tânărului, fiind dispuse mai multe măsuri speciale de investigare în stabilirea tuturor circumstanțelor și acumularea materialului probatoriu. Astfel la finele lunii decembrie 2021, în urma acțiunilor întreprinse de către ofițerii secției investigare infracțiuni și urmărire penală a Inspectoratului sec. Rîșcani, au fost efectuate percheziții autorizate în camera de hotel pe care acesta o închiria.

În urma efectuării percheziției camerei de hotel și corporale, au fost ridicate aproximativ 3 kg de substanțe narcotice sub forma de PVP (numite „sare”), marijuană și amfetamină sub formă de cristale. Astfel substanțele narcotice au fost fasonate în: 6 pachete de tip zip-lock în care se afla substanță de culoare albastră, 2 pachete de tip zip-lock în care se afla substanță sub forma de praf si bulgări de culoare alba, un pachet de tip zip-lock în care se afla o substanță sub forma de praf si bulgări de culoare gălbuie; un pachet din hârtie în care se afla o substanță vegetală de culoare verde cu miros specific, un cântar. Toate drogurile depistate au fost ridicate sigilate conform procedurii și îndreptate la CTC-EJ al IGP, pentru a fi supuse expertizei chimice.

Valoarea drogurilor pe piața neagră depășește suma de 2 500 000 milioane de lei.

În cadrul acțiunilor procesual penale acesta și-a recunoscut vina.

Tânărul a fost plasat în arest pentru 30 de zile și este cercetat penal pentru ,,Circulația ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora”, în proporții deosebit de mari, iar conform legislaţiei penale în vigoare, riscă o pedeapsă cu închisoare de la 7 la 15 de ani.

În continuare se întreprind acţiuni speciale de investigaţii și de urmărire penală în vederea documentării tuturor circumstanțelor și stabilirii altor persoane complice la săvârșirea infracțiunii.