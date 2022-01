Procurorul general suspendat, Alexandr Stoianoglo, rămâne sub control judiciar încă 30 de zile. Decizia a fost pronunțată de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, transmite IPN.

Potrivit procurorului pe caz, Victor Furtună, judecătorii au examinat demersul său cu privire la prelungirea măsurii preventive sub formă de liberare provizorie sub control judiciar aplicată lui Alexandr Stoianoglo, pe o perioadă de 60 zile. Dar, judecătorul de instrucție a admis parțial solicitarea și a dispus prelungirea măsurii preventive pe o perioadă de 30 zile.



Victor Furtună susține că încheierea magistraților o va contesta cu recurs la Curtea de Apel Chișinău, în termen de trei zile.



Alexandr Stoianoglo fost eliberat din arest la domiciliu și plasat sub control judiciar, pe un termen de 30 de zile, pe 9 decembrie. Înainte de asta se afla în arest la domiciliu, din 8 octombrie. Tot în decembrie, anul 2021, a fost finalizată urmărirea penală pe un capăt de acuzare – depăşire a atribuţiilor de serviciu. Lui Alexandr Stoianoglo i se încriminează că, la eliberarea din funcţie a procurorului Nicolae Chitoroagă, a dispus achitarea îndemnizaţiei de concediere în mărime de 163,9 mii lei, deşi în privinţa procurorului se efectua o urmărire penală, iar, potrivit legii, în asemenea cazuri se suspendă achitarea îndemnizaţiei.



Alexandr Stoianoglo mai este acuzat abuz în serviciu, corupere pasivă, darea declaraţiilor mincinoase în faţa unui organ competent şi favorizarea unui grup criminal organizat. Acesta pledează nevinovat pe toate capetele de acuzare.