Nu este exclus că există, dar deocamdată nu a fost identificată. Este vorba despre variana Omicron a noului coronavirus. Autoritățile din Sănătate susțin că au secvențiat mai multe probe ale unor teste PCR, suspecte că ar conține Omicron, însă varianta nu a fost confirmată.

„Am selectat problele PCR pozitive cu un *Ct mai mic de 25, este o precondiție pentru efectuarea secvențierii, probele cu Ct mai mare de 25 nu se iau la secvențiere. Am examinat minuțios și tabloul epidemiologic în localități, fiindcă dacă am fi avut un caz de Omicron într-o localitate în ultima săptămână am fi urmărit o creștere a incidenței în acea zonă. Nu am avut astfel de cazuri. Am combinat atât situația epidemiologică care este la moment în țară cu probele pozitive care ar putea fi secvențiate. Am examinat și localitățile limitrofe cu România și Ucraina, acolo unde este incidența mai înaltă, Ocnița spre exemplu, Ungheni, au fost luate probe și din aceste zone. La moment putem spune că probele efectuate au fost reprezentative și sunt suficiente ca să putem spune că la ziua de astăzi Omicron, chiar dacă există în R. Moldova, acea persoană nu are careva contacte multiple cu oamenii din jur, cu rudele. Deci nu excludem că ar fi în R. Moldova, dar la momentul dat nu există indici epidemiologici sau de laborator care ar indica acest lucru”, a declarat în cadrul unei conferințe Nicolae Jelamschi, director ANSP.