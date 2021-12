În timp ce unii se gândesc cum să întâlnească mai frumos Revelionul și Crăciunul, alții nu știu cum să scape mai repede de datorii. Natalia Gordilă, din satul Mihăileni, raionul Râșcani e gata să facă poate cel mai disperat gest din viața ei. Din cauza sărăciei și a datoriilor, femeia vrea să-și vândă o parte din ficat.

În casa Nataliei toate vorbesc despre sărăcie și probleme. Rămasă singură și cu trei copii, femeia a ajuns la capătul disperării.

„Când am aflat că sunt însărcinată cu a treia fată, am luat concediu de maternitate și am cumpărat o casă bătrânească, că casele ca atare sunt foarte scumpe și în sat că satul este foarte mare. Și s-a început violența în familie, bețiile, copilul a fost maltratat foarte tare și la trei luni am fost cu poliția și cu asistentul social duși la centrul maternal „Ariadna”. Și am rămas cu trei copii singură”, povestește Natalia, pentru nordnews.md.

Casa bătrânească pe care au cumpărat-o a început să se dărâme și, de la o vreme, era imposibil de locuit în ea. Atunci, Natalia a decis să ia un credit, ca să construiască o casă nouă pentru ea și copiii săi.

„Am ridicat casa în august, anul 2019. Din Moldincombank, credit pentru cinci ani, 150 de mii am luat. Creditul acesta este pentru cinci ani și mai am până în anul 2024”, a spus femeia.

În anul 2020, femeia i-a mai oferit o șansă concubinului. În casa nouă era nevoie de reparație și mobilă, iar gospodăria – de tehnică. Fiindcă doar ea avea un venit lunar stabil, Natalia a mai contractat câteva credite, care au și împovărat-o cu datorii.

„În 2020, cum vă spuneam i-am mai oferit o șansă. Două-trei luni a fost bine și iarăși a început bătaia. Dar înainte de aceasta i-am luat motocultor, instrumente electrice, ca să aibă, deoarece am vrut să fac gospodar. El spunea că dacă va avea motocultor, nu va servi, iar acesta era principalul motiv și așa și m-am gândit că luăm și clar lucru că totul după mine”, mai povestește Natalia.