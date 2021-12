Inițiativa Parteneriatului Estic, din care face parte și R. Moldova, este o încercare a Uniunii Europene de a influența statele din spațiul post-sovietic, și este văzută ca un proiect neprietenos Kremlinului. Declarația aparține lui Vladimir Cijov, Reprezentantul Permanent al Federației Ruse pe lângă UE, transmite TASS.

„Atitudinea noastră față de Parteneriatul Estic este critică. Îl vedem ca pe o încercare a Uniunii Europene de a lega cât mai strâns anumite state din fosta Uniune Sovietică de sine. Însă, participarea la Parteneriatul Estic nu le oferă, bineînțeles, garanții de aderare la UE”, a spus Cijov.

Diplomatul rus a declarat că la crearea inițiativei în 2009, UE a remarcat faptul că parteneriatul nu este îndreptat împotriva Rusiei. „Permiteți-mi să vă reamintesc Parteneriatul Estic s-a născut în anul 2009. În mod firesc am început să punem întrebări, și ni s-a spus că nu este îndreptat împotriva noastră și nici împotriva nimănui, și că UE își va folosi autoritatea și posibilitățile pentru pentru a satisface necesitățile unor state și că, dacă doriți, puteți să vă implicați. Am spus atunci, bine, dați-ne o listă de proiecte și vom vedea, dar au trecut 12 ani de atunci și nu am văzut niciun proiect”, se arată deranjat, Cijov.