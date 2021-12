Universitatea de Stat din Moldova este una dintre instituțiile de învățământ superior care s-a transformat datorită suportului partenerilor externi. Rectorul USM, Igor Șarov, susține că reformele din întreg sistemul educațional trebuie făcute cu susținerea partenerilor de peste hotare, fără de care instituțiile de învățământ s-ar descurca complicat.

Întrebat în cadrul unui interviu la Europa Liberă cum s-ar descurca instituțiile de învățământ, dacă nu ar fi această susținere din partea partenerilor externi, rectorul USM a răspuns: „Foarte complicat. Eu nu-mi imaginez și-mi aduc aminte acum doar de câteva cifre și investițiile majore care au fost făcute atât în învățământul general, cât și învățământul superior din Republica Moldova și eu cred că un cuvânt ar trebui pe noi să ne însoțească în permanență. Aceasta este cuvântul recunoștință, recunoștință, cum mergem pe drumul înspre Soroca și-i scris că acest drum este finanțat de către guvernul și poporul american. Pot să vă dau sute de exemple doar în baza Universității de Stat din Moldova și doar în scurtul meu mandat pe care l-am preluat din luna martie – o investiție de 3 milioane de dolari din partea guvernului american, Guvernului Marii Britanii, Guvernului Suediei în Centrul MEDIACOR, în care dacă intrați azi o să vedeți că este o bijuterie.”

Igor Șarov a remarcat, în special, investițiile la USM din partea Guvernului României.

„Ori investițiile care vin din partea Guvernului României, bursele care au fost acordate pe parcursul anilor. Doar în acest an am deschis un Centru de informare a României la Universitatea de Stat din Moldova, la Facultatea de Jurnalism am beneficiat chiar acum, înaintea sărbătorilor, de deschiderea unui laborator cu o investiție de 30 de mii de euro, în care studenții au posibilitatea și accesul la noile tehnologii”, a menționat Șarov.