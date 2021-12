Republica Moldova trebuie să facă o evaluare a capacităților sale de răspuns în contextul proliferării în unele regiuni ale lumii a noii tulpini Omicron a noului coronavirus. Va fi necesară sporirea capacității de testare a populației. „Trebuie să facem și noi o evaluare a capacităților de testare: câte teste avem?, ce fel de teste?, în câte puncte se poate face testarea? Prima lovitură asupra sistemului de sănătate va fi la testare. După aceea vine tratamentul și spitalizarea. Pe toate aceste segmente e bine să facem acum evaluarea: ce avem și ce putem suplini. Timp avem foarte puțin ca să putem face față acestui val”, a menționat Ala Tocarciuc, expert internațional în sănătate publică, în cadrul dezbaterii publice la IPN pe tema „Noua tulpină Omicron: moștenirea anului 2021 pentru anul 2022. Ce facem cu ea?”.

Deocamdată, nu există date oficiale despre prezența tulpinii Omicron a SARS-CoV-2 în Republica Moldova. „Nu avem date nici care confirmă, nici care infirmă (prezența tulpinii Omicron, n.r.). Au fost secvențiate 31 probe și a fost descoperită doar tulpina Delta. Dar este de dorit ca prelevarea probelor să se facă săptămânal, pentru a putea observa evoluția – când va fi identificat primul semn de prezență a Omicronului și cât de repede va deveni dominant. După datele altor țări, de exemplu, din SUA, doar în 7 zile Omicronul a devenit tulpină dominantă: a crescut de la 10% la 76%”, a explicat Ala Tocarciuc.



„Dacă e să împărțim populația pe segmente, se poate constata că există un număr mare de oameni, care, potențial, se pot întâlni cu virusul Omicron. Este greu de presupus cum vor face boala acești oameni. Conform datelor statistice (din alte state, n.r.), putem spune că în spitale vor ajunge cam 20% din acești oameni. Trebuie să fim pregătiți”, a specificat experta.



Faptul că varianta Omicron ajunge mai târziu în Republica Moldova se datorează unui număr de factori. „Noi abia ieșim din valul cu tulpina Delta – un val în care am avut un număr mare de îmbolnăviri. Acei oameni au imunitate, pentru că au trecut prin boală și sunt protejați. Faptul că noi am trecut în lunile martie – aprilie prin tulpina britanică, a întârziat valul Delta”, a explicat Ala Tocarciuc. Fluxurile de intrare și ieșire din Republica Moldova contribuie la aducerea noilor tulpini. „Dar nimerind într-un mediu unde sunt anumite segmente de populație protejate, nu se obține răspândirea virusului atât de rapid, cum are loc în alte țări”, a precizat experta.



Totuși, Ala Tocarciuc a îndemnat „să nu trăim în iluzii”. Dacă tulpina din Marea Britanie a venit cu 6 luni mai târziu, în privința tulpinii Delta nu a fost la fel – ea a ajuns în luna august, când s-a înregistrat o creștere a numărului de îmbolnăviri, adică peste 3 luni după ce a fost descoperită în Marea Britanie. „Cred că în cazul Omicron perioada aceasta va fi și mai scurtă, pentru că crește contagiozitatea virusului. Un alt factor ține de faptul că noi avem un număr foarte mic de oameni revaccinați cu buster. Cei care au fost vaccinați în lunile martie – mai, deja au un titru scăzut de anticorpi. Deja ei sunt în segmentul oamenilor care sunt susceptibili la (infectarea cu, n.r.) Omicron, deci, se vor infecta cu Omicron mai repede decât cei care s-au vaccinat în septembrie sau cei care au făcut buster”, a estimat Ala Tocarciuc.