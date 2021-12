„Dragilor, nu înțeleg de ce memoria vă e atât de scurtă. Anul trecut pe vremea asta ne rugam la Doamne-Doamne să se inventeze acel vaccin care să ne salveze de boală. În martie am făcut un vaccin, AstraZeneca, care spuneau oamenii că îți produce tot felul de boli, că te ucide că și așa mai departe. Am vorbit cu un prietenii mei doctorii de la Spitalul Militar Central și am întrebat, oameni buni, cum este, și au zis, Moșule, ai încredere în noi, dacă faci vaccinul, te protejezi”, a spus Moșul.

La 10 zile după vaccin au apărut primele simptome, susține Moșul. Acesta a fost la spital, apoi a mers acasă, unde a urmat tratamentul. Doar că starea sa de sănătate s-a înrăutățit. Moșul a fost internat și șapte zile a stat în spital.

„Am stat legat la oxigen, perfuzii și am fost salvat, am fost într-o stare gravă cu COVID, de ziua mea. M-am vindecat, am plecat din spital. După aceea am făcut doza a doua”, mai povestește el.