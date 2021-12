Cu bune și cu rele, 2021 se încheie și tot ce a zămislit lasă o urmă în destinul omului, familiei, țării. Despre victorii și rateuri, despre speranțe și dezamăgiri, achiziții și pierderi, IPN a vorbit cu cei cărora le pasă și au ce spune. Cum a fost 2021 pentru omul și regizorul Sandu Grecu, președinte al Uniunii Teatrale din Moldova.

„În 2021 cel mai important a fost că teatrele au revenit în scenă. Cu toate că am avut permisiunea să jucăm cu 30-50% (spectatori, n.r.), totuși jumătate din venitul planificat în 2021 am reușit să ni-l asigurăm”, a menționat Sandu Grecu, arătând că în perioada pandemiei Teatrul „Satiricus. Ion Luca Caragiale”, pe care îl conduce, a încercat să se adapteze din mers, atât din punct de vedere artistic, cât și financiar. „Am lucrat mai mult peste hotare, pentru că am putut să câștigăm mai mult acolo. Acasă aveam voie să vindem numai jumătate din numărul de bilete. Dar am recuperat pierderile din turneele noastre internaționale. Teatrele în Republica Moldova nu sunt finanțate 100% de stat, de aceea celelalte cheltuieli – 20-40% – a trebuit să le acoperim la fiecare capitol, inclusiv salariile, fondul social, întreținerea clădirii, montările noi”, a menționat Sandu Grecu.



Pandemia a impus teatrul să treacă la o nouă formă de activitate – lucrul de la distanță. O parte din angajați, fiind bolnavi, a lucrat aflându-se în izolare, de acasă. Activitatea teatrului nu a fost întreruptă. „Tehnologiile informaționale ne-au permis să fim în pas cu cerințele la zi”, a specificat Sandu Grecu. „Pandemia ne-a adus liniște și succes. În condițiile când am jucat mai puțin, am avut timp să montăm mai mult și mai calitativ. Nu este rău fără bine”, a spus regizorul.



O bucurie pentru Sandu Grecu este că teatrul a reușit să facă câteva spectacole importante. Primul este „Prințesa de cartier”, prezentat și la festivalul internațional de la Sibiu – cel mai mare și important festival din Europa, la care participă peste 1000 de trupe din întreaga lume. Al doilea spectacol este „Casa”, după o piesă a lui Maxim Gorki, cu regizorul Dumitru Agriș, conațional de-al nostru stabilit în Moscova și care este în topul regizorilor din Rusia Iar al treilea este „Parlamentul sau comisia de anchetă”, după piesa dramaturgului român Mirel Taloș, fost parlamentar cu trei mandate în politica de la București.



Cel mai important eveniment produs la Teatrul Satiricus în 2021 este Bienala teatrului – festival desfășurat în luna octombrie, la care au participat peste 20 de teatre din lume. Au fost prezentat spectacole diferite ca stil, ca viziune artistică și ca platformă estetică. „În condițiile pandemiei, festivalul a fost un respiro pentru toate teatrele, de la noi și de peste hotare, care au participat la eveniment”, a menționat Sandu Grecu. Următoarea ediție a Bienalei va avea loc în 2023.



După schimbarea guvernării la Chișinău, Sandu Grecu nu a văzut, până acum, mișcări concrete privind schimbarea atitudinii autorităților de stat față de domeniul culturii. „Orice guvernare care vine, de obicei, își aduce aminte de cultură la urmă. Să sperăm că se vor trezi în al 12-lea ceas. Să sperăm că măcar această guvernare va înțelege că prioritară într-un stat nu este nici economia și nici politica internă și externă, ci cultura și învățământul. De la cultură și învățământ își au începuturile și economia, și politica internă și externă, și schimbarea mentalității electoratului. Numai investind în cultură și educație, vom putea avea un alt cetățean, un alt electorat în Republica Moldova”, a spus Sandu Grecu. „Vreți patrioți care să țină la această bucată de pământ? Pentru aceasta, măcar actuala guvernare să înțeleagă că trebuie să începem de la cultură și educație”, a subliniat Sandu Grecu.



Republica Moldova are nevoie de profesioniști. Profesionalismul ține de educație și cultură și necesită investiții. „Profesioniștii nu sunt apreciați, cu părere de rău, nici astăzi. Mă tem că politicul aduce mult amatorism în multe domenii: economie, cultură, politica externă, învățământ, justiție”, a remarcat Sandu Grecu. „Aștept calitate de la actuala guvernare și aștept profesioniști. Nu trebuie profesioniștii împărțiți ca fiind de dreapta sau de stânga. Nu trebuie de politizat societatea, instituțiile de învățământ, cultura, economia. Dacă nu ne vom politiza, vom putea face o țară bună, o Elveție”, a concluzionat Sandu Grecu. „Acum se repetă în politică amatorismul din anii ’90. Dar atunci se ierta, că era perioada romantismului în politică. Or, deja, perioada romantismului s-a terminat. Trebuie să trecem la perioada pragmatismului. Mă deranjează neprofesionalismul și amatorismul”, a spus Sandu Grecu. În opinia maestrului Republica Moldova are nevoie de „un proiect de țară”, care e cu totul altceva decât un proiect elaborat de un ONG.



Sandu Grecu este originar din satul Colibași. În 1983 a absolvit Institutul de Arte. În 1985 a fost angajat ca actor la teatrul lui Andrei Vartic. În 1990 a fondat Teatrul național Satiricus, pe care îl conduce până în prezent.