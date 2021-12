Cu bune și cu rele, 2021 se încheie și tot ce a zămislit lasă o urmă în destinul omului, familiei, țării. Despre victorii și rateuri, despre speranțe și dezamăgiri, achiziții și pierderi, IPN a vorbit cu cei cărora le pasă și au ce spune. Cum a fost 2021 pentru omul și consilierul local Elena Crâșmari, satul Dolna, raionul Strășeni, vicepreședintă a Rețelei Naționale a Femeilor cu Dizabilități, președintele Asociației Obștești Alianța pentru Dolna.

2021 a fost un an cu mai multe probleme de sănătate. Dar a găsit timp și puteri pentru muncă. Elena Crîșmari, trăind o experiență personală, înțelege oarecum mai bine și se implică cu dedicație în soluționarea problemelor persoanelor cu dizabilități. De realizările pe plan profesional este mulțumită. 2021 a fost un an de bun augur atât pentru asociația obștească pe care o conduce, cât și în calitatea sa de ales local. Îi mulțumește lui Dumnezeu pentru tot ceea ce i-a oferit și spune că eșecurile o fac mai puternică și o motivează să lupte și mai mult pentru drepturile oamenilor.

„Ne-am implicat în soluționarea mai multor probleme din localitate, pentru ca toți cetățenii de la Dolna să aibă de câștigat, nu doar persoanele cu nevoi speciale. În sfârșit, am reușit să obțin două rampe de acces, la oficiul poștal și la Primăria satului Dolna. Am înaintat demersuri la Consiliul raional, de unde ni s-au alocat 109 mii de lei pentru construcția unui gard, care să îngrădească oficiul medicilor de familie de la Dolna”, relatează consilierul local Elena Crâșmari.



În calitate de consilier local, a apărat drepturile celor 42 de persoane cu dizabilități înregistrate în satul Dolna. Pe o singură stradă, locuiesc 6 persoane cu nevoi speciale. Și acolo s-a reușit alocarea a 50 de mii de lei pentru construcția unui drum accesibil pentru persoane cu dizabilități. „Sperăm ca în 2022 construcția drumului să fie finalizată, deoarece avem în localitate persoane cu mobilitate redusă, mame cu copii în cărucioare. Conform legislației în vigoare, este nevoie de o accesibilitate mai bună pentru aceste categorii de persoane. Încercăm să soluționăm problemele tuturor locuitorilor, deoarece fiecare vrea să iasă din noroi. Dar cu bani puțini nu putem rezolva peste noapte toate problemele”, spune Elena Crâșmari.



Un an rodnic a fost și în rolul de președinte al Asociației Obștești Alianța pentru Dolna. În parteneriat cu Consiliul raional, a participat la concursuri, de unde a obținut finanțare din partea Uniunii Europene și a Fundației Soros. Împreună cu Asociația Keystone Moldova și Asociația Obștească Institutum Virtutes Civilis, a câștigat un proiect de 60 de mii de euro pentru crearea unui serviciu social, numit Echipa mobilă. În Echipa mobilă vor activa kinetoterapeuți, psihologi, asistenți sociali. „Încercăm să aducem cât mai aproape aceste servicii spre persoane cu dizabilități, alte categorii defavorizate, care nu se pot deplasa și care într-adevăr au nevoie de ele. Aceste servicii sunt nu doar pentru locuitori ai satului Dolna, dar și pentru persoane din toate localitățile raionului Strășeni”, menționează Elena Crâșmari.



Din 16 proiecte elaborate, acesta este al doilea pe care îl implementează. Dar nu renunță. Este hotărâră să lucreze în continuare, întrucât înțelege că „celui ce bate i se va deschide, iar celui ce cere i se va da”. Cetățenii merită o viață mai bună, iar pentru aceasta e nevoie de investiții.



Elena Crâșmari a devenit vicepreședintă a Rețelei Naționale a Femeilor cu Dizabilități în anul 2017. Din 2019, exercită funcția de consilier local la Dolna. Tot în 2019, a fondat Asociația Obștească Alianța pentru Dolna și a devenit președintele organizației.