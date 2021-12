„Republica Moldova şi România sunt condamnate împreună la succes. Pentru noi, Republica Moldova este o prioritate de prim rang şi susţinem fără niciun fel de rezerve parcursul european al Republicii Moldova. Credem sincer în acest obiectiv”. Declarația a fost făcut de E.S. Daniel Ioniţă, ambasadorul României în Republica Moldova, în cadrul emisiunii „Punctul pe AZi” de la TVR Moldova.

„Prin muncă susţinută, prin progrese de zi cu zi, prin hotărâre, prin determinare, prin seriozitate vom reuşi să contribuim la apropierea treptată şi ireversibilă a Republicii Moldova de spaţiul Uniunii Europene. Un spaţiu care va conferi Republicii Moldova posibilitatea de a pulsa sincron cu spaţiul european. Ideea este să mergem cu aceeaşi frecvenţă către a duce la îndeplinire la ceea ce ne-am asumat cu toţii - un trai mai bun pentru cetăţenii noştri”, a declarat Daniel Ioniţă.



Potrivit diplomatului, Foaia de Parcurs semnată de viceprim-ministrul Nicu Popescu împreună cu omologul său român Bogdan Aurescu e dovada faptului că parcursul de integrare europeană al Republicii Moldova va fi accelerat, iar România va oferi susţinere în acest sens.



„Republica Moldova şi România sunt condamnate împreună la succes şi, evident, odată ce este asumat şi conştientizat faptul că ai nevoie de un astfel de proiect, cu siguranţă vor fi găsite şi mijloace necesare pentru a-l duce la bun sfârşit. Pe de altă parte, şi aici trebuie să fim realişti. Astfel de proiecte nu se construiesc de pe azi pe mâine”, susţine ambasadorul.



Interconectarea pe linia gazelor naturale dar şi cea electrică dintre Republica Moldova şi România este un lucru prioritar în relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului, consideră ambasadorul.



„Interconectarea are mai multe componente. O componentă de gaz. în ceea ce priveşte infrastructura respectivă prin construcţia gazoductului Iaşi-Ungheni şi prin facerea acestuia pe deplin funcţional. Republica Moldova beneficiază de o adiţie, un plus la securitatea sa energetică pentru că are o alternativă la gazul care altfel vine doar dintr-o singură direcţie. Dacă acest gazoduct este sau nu eficient e o altă discuţie. Pe de altă parte, interconectarea pe linie electrică, aici sunt două formule de gestionare a acestor chestiuni. Este interconectarea sincronă, ceea ce înseamnă că şi Ucraina şi Republica Moldova, dacă vor fi parcurşi paşii tehnici care mai trebuie să fie parcurşi, se vor putea interconecta într-un mod sincron cu spaţiul energetic european prin intermediul României. Dacă nu vor fi parcurşi la timp aceşti paşi tehnici, atunci rămâne varianta care aparent este mai facilă şi predictibilă sub aspect temporal, dar este mai scumpă: conectarea asincronă. Pentru conectarea sincronă este nevoie de construcţia staţiei back to back care să permită interconectarea energetică a sistemului din România cu cel din Republica Moldova. Vorbim de 3-4 ani de zile, acesta e orizontul de aşteptare. Indiferent de conectarea care va fi creată la un moment dat, este nevoie în continuare de construcţia unor linii electrice aeriene care să permită legăturile de interconectare energetică dintre România şi Republica Moldova. Guvernul României, evident, este interesat să ajute Republica Moldova în acest dosar energetic şi acesta e unul din subiectele care a fost discutat atât cu prilejul vizitei doamnei Maia Sandu din data de 23 noiembrie, ocazie cu care cei doi miniştri de externe, Bogdan Aurescu şi Nicu Popescu au semnat Foaia de Parcurs şi totodată subiectul a fost reluat şi cu prilejul vizitei doamnei Natalia Gavriliţa la Bucureşti în data de 9 decembrie”, a spus Daniel Ioniţă.