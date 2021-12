Consilier raional cu acte false. Este vorba despre Vladimir Ciolac, membru al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, care activează în consiliul raional Rîșcani. Potrivit unor surse avizate din cadrul poliției, oamenii legii au descoperit în locuința alesului local, copia unei diplome de studii care ar fi fost falsă. Perchezițiile au avut loc acum două zile, scrie NordNews.

Potrivit aceleași surse, în casa funcționarului ar fi fost depistată și o armă de tip Baikal, dar și mai multe muniții, toate deținute ilegal.

„– Cum comentați dumneavoastră aceste percheziții? – Nu vreau să comentez. – De ce? – Ancheta este în curs de desfășurare, după, veți afla. – Aveți ceva de ascuns? – Nu. – Este adevărat că dumneavoastră dețineți o armă? – Ce? – Armă posedați? – Băieți, eu nu vreau să comentez. – Dar cum a fost posibil ca dvs. să activați ca demnitar public având o diplomă de studii false? – Băieți, la moment nu vreau să comentez nimic. – Ce v-au spus polițiștii? – După ce totul se va termina, eu voi comenta”, a declarat Vladimir Ciolac, consilier raional Rîșcani.

Am încercat să obținem un comentariu de la președintele raionului Rîșcani, dar să ajungi în biroul acestuia este destul de dificil.

„Eu nu am primit indicații de la domnul președinte ca să vă permit să intrați”, a declarat secretara Consiliului Raional Rîșcani.

Vasile Secrieru a evitat în fel și chip să discute cu jurnaliștii NordNews, declarând că nu este la curent cu perchezițiile care au avut loc la domiciliul colegului său.

„– La domnul Ciolac au fost efectuate perchiziții luni. – Eu am fost la percheziții sau lucrez în anchetă? Lucrez în poliție? – Dumneavoastră cunoașteți despre acest lucru? – Au fost percheziții în birou? Eu vă întreb încă o dată eu lucrez în poliție? Au fost percheziții la birou? Au fost percheziții la birou? Gata. Alte detalii nu cunosc. – Dvs. ca președinte ( de raion – notă red.) cum comentați acest lucru?”, a spus Vasile Secrieru, președintele raionului Rîșcani.

Mai mult, președintele raionului Rîșcania declarat că nu știe ce studii ar avea Vladimir Ciolac, care în prezent exercită funcția de inginer-șef în cadrul Direcției Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani.

„Cum a fost posibil ca domnul Ciolac să activeze ca funcționar public, dar fără a avea o diplomă de studii legală. – În primul rând informațivă cine l-a angajat pe domnul Ciolac, după care să mă întrebați cum să comentez eu. Eu nu l-am angajat. – Corect, noi nu vă învinuim că dvs. l-ați angajat. – Nu cunosc ce studii are și nu cunosc ce diplomă are. Dacă vreți careva detalii, mergeți la dumnealui ori la organele de anchetă, dacă au fost careva percheziții. Atât”, a adăugat Vasile Secrieru, președintele raionului Rîșcani.

Polițiștii ne-au confirmat că la data de 20 decembrie curent, în locuința consilierului au avut loc percheziții. Oamenii legii nu au fost darnici în comentarii și au refuzat să ne ofere detalii la acest subiect.

„Perchezițiile au avut loc în cadrul cauzei penale gestionate de către noi. Au fost la data de 20.12.2021 cu autorizația judecătorului de instrucție. Obiectivul nostru a fost de a depista niște acte, pe care le-am depistat. – Este vorba diploma de studii false a domnului Ciolac? – Posibil, și alte acte. Pe lângă diploma de studii a mai fost depistat și altceva? – Eu n-am spus că am depistat diploma. – Copia?! – Da, copia unei diplome. Acte”, a declarat Adrian Furtuna, șef urmărire penală IP Rîșcani.

Mai mult, potrivit polițiștilor, arma depistată în locuința lui Ciolac ar fi fost deținută legal.

„În urma perchezițiilor efectuate, a fost depistată o armă? – Arma erea deținută legal. Asta nu-i pe cauza noastră penală. Este înregistrată în Registrul 2. – Arma care a fost depistată, este deținută legal de domnul Ciolac? – Da”, a mai spus Adrian Furtuna, șef urmărire penală IP Rîșcani.

Menționăm că, acum două luni, un alt consilier raional din Rîșcani s-a trezit cu percheziții. Atunci, oamenii legii ar fi depistat la domiciliul lui Vasile Orelicov o diplomă de studii falsă, dar și substanțe narcotice. La telefon, acesta a recunoscut că perchezițiile au avut loc, dar a negat cele depistate de polițiști.

„– Dumneavoastră puteți să confirmați sau să infirmați că a fost depistată o diplomă de studii false? – Nu. – Nu a fost depistată? – Sunt minciuni. – Dar substanțe narcotice au găsit la dumneavoastră? – Nu. – Dar un aparat artizanal pentru consumul drogurilor? – Nu. În 1992 cu 8,4 media generală am terminat Institutul de Arte. În 2012 am terminat Universitatea de Construcții din Moscova, mai în scurt.. Eu am lucrat șef Secţia Gospodărie Comunală, Construcţii şi Drumuri Rîșcani și n-am adus confirmarea diplomei. Am scris cerere, ei mi-au dat timp două luni, nu mi-a venit întărirea diplomei și eu am scris cerere și m-am eliberat de la lucru. – De ce? – Pentru că nu mi-a venit în acest timp (pus de consiliu la dispoziție), răspunsul la diplomă”, a conchis Vasile Orelicov, ex-consilier raional.

Conform legii, confecționarea, deținerea sau folosirea actelor oficiale false se pedepseşte cu amendă în mărime de până la 32.500 de lei, muncă neremunerată în folosul comunităţii sau cu închisoare de până la 2 ani.