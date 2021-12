Un muzeu al lucrurilor pierdute, deschis la Chișinău, găzduiește în calitate de exponate zeci de medalii, icoane, suvenire din diferite țări și obiecte de decor din perioada sovietică. Toate exponatele au fost găsite în timpul sortării deșeurilor adunate din capitală. De luni, de când a fost deschis, muzeul a fost vizitat de elevi, studenți, profesori și tineri interesați de problemele de mediu, transmite IPN.

Până acum, au fost identificate circa 200 de obiecte, care au fost curățate corespunzător și pregătite pentru a fi exponate de muzeu. „Ideea lansării acestui muzeu a venit după ce am văzut că angajații adună, în timpul sortării, diferite obiecte pe care le utilizează pentru a decora pereții încăperii unde lucrează. După ceva timp, când am văzut că numărul acestora crește, am decis că trebuie să creăm un spațiu ca și alți doritori să le admire. Am fost inspirați și de faptul că în Turcia există o librărie ale cărei stocuri sunt suplinite cu cărți găsite printre deșeuri”, a declarat Irina Balica, reprezentanta firmei de reciclare ABS Recycling, la inaugurarea muzeului.



Muzeul lucrurilor pierdute este o inițiativă de informare și sensibilizare privind necesitatea unui management corespunzător al deșeurilor. „Muzeul are o destinație dublă. În primul rând, este loc de refugiu pentru obiectele integre aruncate împreună cu deșeurile. Totodată, aceste exponate sunt o dovadă în plus că nu tot ce ajunge în tomberoanele de gunoi este deșeu. Sper că după ce vor vizita acest muzeu, oamenii vor înțelege că trebuie să fie atenți în gestionarea deșeurilor. Orice obiect aruncat necorespunzător poluează mediul și ne influențează viață”, a menționat Alexandru Rotaru, manager al proiectului „Orașe verzi durabile pentru Moldova” al PNUD Moldova.



Organizatorii au informat că în curând, bunurile exponatele muzeului vor fi expuse spre vânzare, la un preț simbolic, pe o platformă online. Inițiativa va permite organizatorilor să reînnoiască expoziția, iar banii adunați vor fi utilizați pentru întreținerea muzeului.



„Avem foarte multe suvenire, din diferite țări, care, cel mai probabil, au fost oferite cadou unor persoane. Cred că trebuie fim mai atenți atunci când facem un cadou și să oferim în dar un bun care va fi utilizat, dar nu va ajunge deșeu. Mai recent, unele persoane ne aduc chiar direct la noi cărți vechi, în stare bună, pe care urmează să le donăm”, a specificat Irina Balica, reprezentanta ABS Recycling.



Clădirea muzeului a fost construită din temelie pe teritoriul uzinei de sortare a deșeurilor menajere solide a companiei ABS Recycling. Pereții sunt din sticlă reciclată, material care asigură o durabilitate înaltă a construcției. Muzeul poate fi vizitat gratuit, cu informare prealabilă.



La întreprinderea ABS Recycling sunt aduse lunar circa două mii de tone de deșeuri. Angajații sortează mai multe tipuri de plastic, hârtie, sticlă și metale pentru reciclare.