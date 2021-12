Alte 554 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova, dintre care 338 în regiunea transnistreană. Din numărul total de cazuri, 5 sunt asociate cu contact în afara țării: 2- Germania, 1- Olanda, 1- Polonia, 1- Emiratele Arabe Unite. Numărul total de teste efectuate – 8564.

Bilanțul cazurilor de COVID-19 în țara noastră a ajuns la 372983. Din numărul total de cazuri, 3 sunt în rândul lucrătorilor medicali: (1-medici, 1-asistenți medicali, 1-personal auxiliar).

În total, în cadrul instituțiilor medico-sanitare spitalicești, sunt internate 1027 persoane confirmate cu infecția COVID-19, dintre care 166 în stare extrem de gravă și 31 pacienți sunt supuși ventilării mecanice.

Alte 485 persoane au fost vindecate. În total, 358603 persoane au fost tratate de COVID-19.

În tratament la domiciliu cu forme ușoare și moderate de COVID-19 se află 2288 persoane, iar 8970 sunt sub supraveghere la domiciliu.

Totodată, au fost raportate alte 19 decese provocate de COVID-19, dintre care 4 în regiunea transnistreană.

Deces 9.522 din 19.12.2021: Bărbat de 80 de ani din mun. Chișinău, internat în IMSP SCM „Sfânta Treime”. Comorbidități: cardiomiopatie, hipertensiune arterială.

Deces 9.523 din 19.12.2021: Femeie de 82 de ani din or. Strășeni, internată în IMSP SCM „Sfânta Treime”. Comorbidități: cardiomiopatie, hipertensiune arterială, obezitate.

Deces 9.524 din 21.12.2021: Femeie de 66 de ani din r. Ungheni, internată în IMSP SR.Ungheni.

Deces 9.525 din 20.12.2021: Femeie de 81 de ani din mun. Chișinău, internată în IMSP SCM „Sfântul Arhanghel Mihail”. Comorbidități: cardiomiopatie, hipertensiune arterială, diabet zaharat, fibrilație.

Deces 9.526 din 21.12.2021: Bărbat de 66 de ani din mun. Chișinău, internat în IMSP SCM „Sfântul Arhanghel Mihail”. Comorbidități: hipertensiune arterială, pancreatită, bronșită cronică.

Deces 9.527 din 21.12.2021: Femeie de 66 de ani din r. Ungheni, internată în IMSP SR. Ungheni.

Deces 9.528 din 19.12.2021: Femeie de 73 de ani din or. Anenii Noi, internată în IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății. Comorbidități: hipertensiune arterială, cardiopatie.

Deces 9.529 din 19.12.2021: Bărbat de 60 de ani din r. Taraclia, internat în IMSP SR. Cahul. Comorbidități: cardiopatie, hepatită, pancreatită, obezitate.

Deces 9.530 din 20.12.2021: Bărbat de 78 de ani din or. Strășeni, internat în IMSP SCR „Timofei Moșneaga”. Comorbidități: hipertensiune arterială, fibrilație.

Deces 9.531 din 17.12.2021: Bărbat de 75 de ani din r. Ocnița, internat în IMSP SR. Edineț. Comorbidități: cardiopatie, hipertensiune arterială, obezitate.

Deces 9.532 din 21.12.2021: Bărbat de 69 de ani din mun. Chișinău, internat în IMSP SCM „Sfântul Arhanghel Mihail”. Comorbidități: cardiopatie, hipertensiune arterială, diabet zaharat.

Deces 9.533 din 18.12.2021: Bărbat de 79 de ani din r. Florești, internat în IMSP SR. Florești. Comorbidități: hipertensiune arterială.

Deces 9.534 din 20.12.2021: Femeie de 68 de ani din r. Cimișlia, internată în IMSP IMU.

Deces 9.535 din 21.12.2021: Bărbat de 68 de ani din mun. Chișinău, internat în IMP SCM „Sfântul Arhanghel Mihail”. Comorbidități: cardiopatie, hipertensiune arterială.

Deces 9.536 din 19.12.2021: Femeie de 79 de ani din r. Taraclia, internată în IMSP SR. Cahul. Comorbidități: cardiopatie, hipertensiune arterială, hepatită, pancreatită.

Deces 9.537 din 19.12.2021: Bărbat de 67 de ani din regiunea transnistreană. Comorbidități: cardiopatie, boală hipertonică.

Deces 9.538 din 19.12.2021: Bărbat de 69 de ani din regiunea transnistreană. Comorbidități: boală hipertonică, diabet zaharat, obezitate.

Deces 9.539 din 18.12.2021: Bărbat de 85 de ani din regiunea transnistreană.

Deces 9.540 din 20.12.2021: Bărbat de 62 de ani din regiunea transnistreană. Comorbidități: boală hipertonică, diabet zaharat.