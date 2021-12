Trei colecții de haine adaptate necesităților persoanelor cu dizabilități au fost create și lansate pentru prima dată în Republica Moldova, cu participarea designerilor autohtoni și a femeilor cu necesități speciale. Evghenii Hudorojcov și Ana Popova s-au alăturat campaniei Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) „Combatem stigma cu stil” și au creat articole vestimentare, ajustate nevoilor femeilor cu dizabilități, adică stilate și comode în același timp, transmite IPN.

Potrivit designerilor, o haină adaptată necesităților persoanelor cu nevoi speciale este cea care poate fi îmbrăcată mai ușor, spre exemplu, are lipici sau magneți în loc de nasturi tradiționali, are decolteuri mai largi, se bazează pe stofe naturale și, în același timp, poate fi acomodată la diverse situații.

„Recunosc că la început aveam suspiciuni de a mă implica într-un astfel de proiect. Fiind prima mea experiență de a lucra cu persoane cu dizabilități, îmi era teamă că ținutele nu vor ieși bine. În procesul de lucru, însă, am început să le cunosc nevoile, să discutăm mai multe în materie de stil și comoditate, să schițez adaptările și să aplic creativitatea. Am înlocuit nasturii sau fermoarele cu lipici pe laterală în așa fel ca pantalonii să fie mai largi și persoana să îi poată îmbrăca mai ușor. De regulă, e mai greu să adaptezi ceva frumos la ceva comod, dar mă bucur că prin aceste ținute am reușit să scot în evidență atu-urile fiecărei femei, indiferent de tipul de dizabilitate pe care îl are”, a menționat Ana Popova, designer vestimentar, care a creat o colecție de pijamale.



Lansarea celor trei colecții de rochii, costume și pijamale la Chișinău a inclus un defileu la care au participat 15 femei și fete cu dizabilități. Ele spun că a fost o experiență unică, prin care s-au simțit la egalitate cu ceilalți, iar necesitățile lor au fost luate în considerare.



„Chiar dacă am fost sprijinită în defilarea mea de un cadru de mers, m-am simțit mândră și onorată să port ținutele designerilor noștri autohtoni, mi-am descoperit stilul și stofele pe care până acum le ocoleam, crezând că nu mă voi simți comod în deplasare. Dar nu a fost așa, deoarece designerii au făcut toate ajustările necesare. Astfel, aranjată frumos de stiliști, am depășit orice stereotip și am mers comod și cu încredere pe podium”, mărturisește Mariana Țîbuleac-Ciobanu, participantă la defileu.



Campania „Combatem stigma cu stil” a fost lansată la inițiativa UNFPA Moldova, pentru a promova incluziunea și oportunitățile egale de afirmare în industria de modă și cea de textile.



„Sperăm că această revoluție a incluziunii pe care am început-o, să continue. UNFPA va depune eforturi pentru a aduce experiența brandurilor internaționale, care au colecții adaptate persoanele cu dizabilități, în industria ușoară din Republica Moldova și a spori capacitățile producătorilor autohtoni în acest sens. Îndemn alte companii din sectorul industriei ușoare, designeri, precum și organizații internaționale să se alăture acestei mișcări, iar împreună să spargem stereotipurile și prejudecățile legate de persoanele cu dizabilități”, a menționat Nigina Abaszada, reprezentantă rezidentă UNFPA în Republica Moldova.



Campania „Combatem stigma cu stil” a fost desfășurată în perioada septembrie-decembrie de către Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), în parteneriat cu Asociația Producătorilor din Industria Ușoară (APIUS) și Asociația „Motivație” în Moldova.