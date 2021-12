Proiectul de lege privind evaluarea prealabilă a integrității candidaților la funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii și Consiliului Superior al Procurorilor nu a fost discutat cu societatea civilă și nici cu exponenții sistemului judiciar. Este opinia unor experți anticorupție și a unor judecători care spun că au auzit din presă despre existența acestui proiect. În avizul Comisiei de la Veneția la acest proiect, experții europeni menționează că ar trebui să existe un consens în societate pe acest subiect și criterii clare de evaluare. De cealaltă parte, reprezentanții guvernării spun că această inițiativă are menirea de a curăța organele de autoadministrare de elemente corupte, notează IPN.

Potrivit proiectului Ministerului Justiției, candidații la funcția de membru CSM și CSP vor trece un test al integrității. Este vorba despre controlul corespunderii averilor cu veniturile declarate. Evaluarea o va face o comisie specială, creată din experți naționali și internaționali.



„Acest proiect nu a fost discutat, în general, cu nimeni. Ofensator este faptul că politicul nu consideră că poate, cel puțin, să discute cu judecătorii. Nu s-au făcut consultări nici la modul general cu societatea civilă, nici în particular cu exponenții sistemului. Problema este că întâi au fost asociate persoanele cu statul capturat, ulterior se așteaptă de la ele reforme”, a spus experta anticorupție, Cristina Țărnă, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8.



Recent, Comisia de la Veneția a expediat autorităților de la Chișinău un aviz și asupra acestui proiect de lege. Potrivit experților europeni, evaluarea integrității potențialilor membri CSM și CSP nu contravine Constituției, însă necesită mai multă claritate în privința criteriilor de testare.



„Comisia de la Veneția a atras atenția autorităților că această evaluare a candidaților la funcția de membru CSM din rândul judecătorilor trebuie să se bucure de implicarea tuturor actorilor, inclusiv opoziției, inclusiv a celor vizați, ce urmează să candideze. Sistemul judecătoresc, marea majoritate a judecătorilor, a auzit dintr-un briefing de presă de existența acestui proiect. Societatea nu a știut despre acest proiect. Cerem autorităților să țină cont de recomandările Comisiei de la Veneția ca, de exemplu, cine sunt partenerii externi? Să se explice concret. Doi. Care sunt criteriile concrete de evaluare?”, a spus judecătorul Ion Chirtoacă.



În același timp, reprezentanții guvernării spun că vor ține cont de recomandările Comisiei de la Veneția, iar propunerile experților europeni se vor regăsi în textul legii.



„Mie nu-mi vine să cred că Sergiu Litvinenco a stat ascuns și a scris acest proiect, ulterior l-a trimis Comisiei de la Veneția. Aici se reflectă voința populară. 63 de mandate au fost date PAS-ului tocmai pentru a face această reformă, pentru că oamenii 30 de ani au văzut că aceste organe de autoadministrare, împreună cu cei administrați, vorbesc de CSM și CSP, nu au făcut niciun proces de autocurățare. Noi acum începem cu cei care administrează aceste sisteme”, a spus deputatul PAS, Vasile Grădinaru.



Anterior, ministrul justiției, Sergiu Litvinenco, menționa că, până la sfârșitul anului, acest proiect trebuie să fie aprobat de Parlament, astfel încât în perioada ianuarie-februarie să fie creată comisia de evaluare. Potrivit proiectului, 3 membri ai comisiei de evaluare vor fi numiți de Ministerul Justiției la propunerea fracțiunilor parlamentare, conform principiului proporționalității. Alți 3 membri vor fi desemnați de către partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova.



Citește mai mult: https://www.ipn.md/ro/evaluarea-candidatilor-la-functia-de-membru-csm-si-csp-7965_1086588.html#ixzz7FHNnckKk

Follow us: @IPN_News_Agency on Twitter | ipn.md on Facebook