Viitor specialist în tehnologii informaționale, care aspiră să facă și antreprenoriat, Silvia T. este o tânără de 21 de ani care de trei ani este adăpostită de Locuința asistată In Cammino a Fundației Regina Pacis din Chișinău. Deși are părinți, fata nu vrea să se întoarcă acasă, întrucât acolo o așteaptă o mamă cu care nu se înțelege și condiții care sunt departe pentru a duce un trai decent. Părinții fetei s-au separat când ea avea doar zece ani, iar de atunci nu mai tine legătura cu tatăl, el fiind lipsit de drepturi părintești.



„Când aveam 17 ani, am fost nevoită să mă adresez la organele de drept, dar și la protecția drepturilor copilului, iar după aceasta am fost cazată în Centrul de Plasament al Fundației Regina Pacis, pentru că eram încă minoră. După împlinirea vârstei de 18 ani, mi s-a propus cazarea în Locuința asistată In Cammino. Angajații de la In Cammino cunoșteau situația mea și că, după ce ating majoratul, acasă nu mă va aștepta o viață bună”, povestește Silvia. Tânăra își continua studiile la Academia de Studii Economice, specialitatea IT și spune că se va despărți cu greu de oamenii care activează în Locuința asistată In Cammino. „Aici am avut șansa să-mi continui studiile. Totodată, ni se oferă posibilitate să ne implicăm în diferite proiecte, adică putem face voluntariat, care este un plus la CV-ul pentru angajare. Grație serviciilor oferite de Locuința asistată In Cammino, am reușit să mă dezvolt personal și profesional, am participat chiar și la traininguri care s-au desfășurat în Italia. La In Cammino, suntem monitorizate, întrebate dacă totul este în ordine, suntem încurajate să participăm la diferite concursuri și proiecte”, relatează tânăra.



Inga Platon, coordonatorul proiectului Locuința asistată In Cammino, doctor în psihologie, precizează că serviciul social este destinat tinerelor, cu vârsta cuprinsă între 18 și 23 ani, provenite din mediul rezidențial, orfane sau fără sprijin familial, și oferă cazare şi condiţii de dezvoltare a deprinderilor necesare unei vieți autonome, care vor contribui la integrarea socio-economică şi profesională a tinerelor în comunitate. Din 2015, când a pornit proiectul și până în prezent, prin Locuința asistată In Cammino au trecut 35 de tinere.



„Sunt tinere, care la 18 ani nu au susținere, o casă, o diplomă. Fetele sunt găzduite cu anumite condiții – ele trebuie să-și continue studiile sau să meargă la muncă și trebuie să plătească o mică parte din cheltuielile de cazare. Neavând un loc de trai, studii sau un loc de muncă, aceste tinere riscă să devină victime ale traficului de ființe umane sau ale altor abuzuri, practici nocive pentru ele, ajung să trăiască pe la prieteni, unde se fumează, se consumă alcool, se comit infracțiuni, se duce o viață dezorganizată, în general. După trei ani, atunci când fetele sunt stabile din punct de vedere financiar, ele pleacă din Locuința asistată In Cammino. De obicei, ținem legătura cu fetele. După ce pleacă de la noi, ele se transferă cu traiul la gazdă sau pleacă peste hotare, dar având studii, stabilitate financiară și experiență de muncă. Am avut și cazuri în care fetele au plecat pentru că s-au căsătorit. Pe parcursul aflării în Locuința asistată In Cammino, fetele fac și voluntariat, la Centrul de Plasament al Copilului Regina Pacis, Centrul Municipal pentru Tineret, sunt implicate în diferite campanii de ajutorare a persoanelor nevoiașe. Pe parcursul activității de voluntariat fetele cunosc diferiți oameni, care ulterior ar putea să le propună un loc de muncă”, detaliază Inga Platon.



Potrivit coordonatorului proiectului, în perioada anilor 2015-2021, 85 % din numărul total al beneficiarelor Locuinței asistate In Cammino au fost reintegrate în societate. 94% din numărul total al beneficiarelor au fost înmatriculate la studii medii și superioare (Universitatea de Stat din Moldova, Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”, Universitatea din Craiova (România), iar 82% din numărul total al beneficiarelor au fost încadrate în câmpul muncii. Tinerele au fost angajate oficial în calitate de croitorese, manageri de oficiu, operatoare la call-center, educatoare, cofetari, frizerițe, casierițe.



Locuința Asistată „In Cammino” este un serviciu social, prestat de Fundația Regina Pacis, cu suportul financiar al Asociației „Renovabis” din Germania.



În cadrul Locuințe asistate In Cammino, fetele beneficiază de programe de dezvoltare personală pentru formarea deprinderilor socio-comunicaționale, diminuarea fricilor și barierelor interne în scopul sporirii încrederii în sine și de un program axat pe dezvoltarea inteligenței emoționale și sociale. Totodată, beneficiarele serviciului participă la Școli internationale de vară, „Week of the World”, care se desfășoară anual în Italia.

