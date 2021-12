Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, spune că, deși avizul Comisiei de la Veneția este unul consultativ, autoritățile de la Chișinău vor ține cont de opinia experților și vor ajusta Legea cu privire la Procuratură la normele europene. Ministrul spune că experții europeni lasă la discreția autorităților de la Chișinău să decidă dacă-l mențin sau nu pe procurorul general în componența Consiliului Superior al Procurorilor, notează IPN.

Ministrul Justiției spune că vor fi operate mai multe modificări la Legea cu privire la Procuratură, astfel încât legislația Republicii Moldova să fie în concordanță cu recomandările Comisie de la Veneția. Sergiu Litvinenco spune că o bună parte dintre recomandările experților europeni se vor regăsi în noul text al legii.



„Strict formal, avizul Comisiei de la Veneția are caracter consultativ, adică este o recomandare, dar asta nu înseamnă că statele care tind să-și creeze un stat de drept veritabil, pot să ignore acest aviz. Reieșind din această situație, Republica Moldova urmează să modifice legislația, astfel încât s-o ajusteze tuturor constatărilor experților Comisiei de la Veneția”, a spus Sergiu Litvinenco în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova.



Ministrul spune că nu împărtășește opinia experților europeni, potrivit cărora proiectul a fost aprobat în grabă, fără consultări cu reprezentanții societății civile. Totuși, oficialul dă asigurări că, pe viitor, va exista transparență maximă la adoptarea proiectelor de lege.



„În procesul de elaborare a proiectului au existat consultări, nu pot spune că nu s-au respectat procedurile parlamentare. Comisia de la Veneția a considerat că aceste consultări au fost insuficiente, am luat act de această poziție. Data viitoare vom ține cont de toate prevederile referitoare la transparență decizională”, a menționat Sergiu Litvinenco.



Deși în avizul Comisiei de la Veneția se regăsește recomandarea privind readucerea procurorului general în componența CSP, ministrul justiției spune că acest lucru știrbește din independența Consiliului. Potrivit ministrului, prezența procurorului general în componența CSP influențează deciziile membrilor CSP din rândul procurorilor.



„Comisia de la Veneția lasă la latitudinea Republicii Moldova să decidă dacă procurorul general revine sau nu în componența CSP. Noi le-am explicat experților că prezența acestuia în componența CSP este de natură să influențeze imparțialitatea CSP. Și asta pentru că mandatul procurorului general este de 7 ani, membrii CSP din rândul procurorilor au un mandat de 4 ani în componența CSP și ei depind de procurorul general și înclină să ia decizii mai degrabă ținând cont de ceea ce propune procurorul general” mai spus Sergiu Litvinenco.



În avizul Comisiei de la Veneția, expediat acum 3 zile Chișinăului, experții europeni recomandă ca în Legea Procuraturii să fie incluse criteriile după care poate fi evaluată activitatea procurorului general, iar activitatea CSP-ului să fie reglementată în Constituție, pentru a evita eventuale modificări arbitrare ale legii.