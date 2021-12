O uzină metalurgică ce urmează să fie construită în apropierea satului Pănășești, raionul Strășeni, a devenit mărul discordiei între unii locuitori din regiune de o parte și investitorii și primăria, de altă parte. Un grup de circa 100 de persoane se arată revoltat față de construcția complexului industrial ce urmează să înceapă în anul 2022, acuzând că acesta ar avea efecte ecologice negative. De cealaltă parte investitorul spune că persoanele revoltate sunt dirijate de niște structuri care ar urmări beneficiul uzinei metalurgice din Rîbnița, iar primarul satului Pănășești spune că localitatea va avea doar de câștigat pe seama acestui obiect industrial.

Astfel, un grup de locuitori din satul Pănășești, raionul Strășeni a organizat astăzi un protest față de construcția unei uzine de prelucrare a metalului în apropierea localității. Protestatarii acuză investitorii că nu țin cont de posibilele efecte ecologice asupra mediului, dar și efecte nefaste asupra locuitorilor din apropiere. În special, persoanele revoltate spun că uzina nu poate fi construită în apropierea Rezervației protejate Codru, dar nici în apropierea localităților. Acest lucru ni l-a relatat Ala Clius, o locuitoare din regiune.

„Noi nu dorim această uzină deoarece va afecta sănătatea noastră, fiind vorba despre oțel, fontă. Și este vorba despre deșeuri. Eu sunt locuitoare a satului Timeos, suntem o cooperativă pomicolă, unde noi oamenii am cumpărat pământuri, am construit și trăim. Am venit la primărie unde am primit amenințări că ne vor da în judecată și o să ne pună să plătim amendă de 35.000 de lei. Ni s-a spus că suntem legați cu separatiștii și nu vrem să se fac această uzină în R. Moldova ca să câștige ei.”, a declarat Ala Clius, o protestatară. Femeia declară că cei care locuiesc în acea zonă cooperativă sunt în jurul a o sută de persoane.

Valeriu Bujoreanu, primarul satului Pănășești afirmă că emitentul certificatului de urbanism pentru proiectul dat este primăria. Însă, până nu vor fi avizele la toate organele competente, nu va fi eliberat un asemenea certificat.

„Există organe abilitate care urmează să se pronunțe cum ar fi Agenția de Mediu, Agenția de Sănătate Publică. Uzine cu același utilaj există în Uniunea Europeană unde standardele de mediu sunt foarte ridicate. Eu am avut de furcă cu Agenția de Mediu și știu că ei niciodată nu vor admite să semneze pentru ceva care va avea un impact negativ asupra mediului„, a declarat Valeriu Bujoreanu.

Potrivit lui Bujoreanu, din punct de vedere economic, uzina va avea un impact benefic asupra regiunii.

„Poți să amenajezi un sat - apă, canalizare, electricitate și drumuri și totuși satul nu va avea dezvoltare. Economia este cea care dezvoltă o localitate. Impozitul pe venit salarial va rămâne în localitate”, a adăugat primarul.

Acesta spune că cei care se revoltă nu sunt locuitori ai satului Pănășești. „Cel mai tare m-a frapat lucrul că nemulțumirile nu vin de la noi din localitate, ci din sate mai îndepărtate: Bucovăț, Căpriana, Timeos”, a conchis primarul.

Investitorul Valentin Eșanu a declarat că cei care protestează sunt cel mai probabil persoane plătite, mulți dintre ei nu sunt din satul Pănășești. Eșanu a declarat că va sesiza SIS-ul și MAI-ul cu privire la aceste proteste față de care are suspiciuni că sunt organizate de către persoane care nu vor ca să apară o uzină concurentă celei de la Rîbnița, stânga Nistrului.

Potrivit lui Eșanu uzina urmează să obțină avizul Ministerul Mediului care va pregăti un studiu privind impactul ecologic al uzinei. Totodată, uzina va fi construită conform standardelor Uniunii Europene, ceea ce exclude un impact ecologic negativ.

Proiectul presupune că la fabrică vor lucra 250 de angajați, iar salariul mediu al acestora va fi de 12.000 de lei. Uzina va fi construită la 4 kilometri distanță de satul Pănășești. Administratorul declară că a vorbit cu persoane din sat care ar aștepta construcția acestei uzine pentru a accesa noi locuri de muncă.