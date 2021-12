Astăzi a fost reluată circulația trenului Chișinău-București. La evenimentul de relansare a cursei de tren au fost prezenți ambasadorul României, directorul APP, Eugeniu Cozonac, dar și reprezentanți ai Căii Ferate din Moldova (CFM). La deschiderea evenimentului au evoluat trupa Zdob și Zdub și Frații Advahov, care în ajunul reluării cursei de tren Chișinău-București au lansat piesa „Trenulețul”,

„Cel mai mare efort a fost în restabilirea condiţiei vagoanelor şi a locomotivei, pentru că vagoanele au staţionat aproape doi ani de zile şi în doi ani de zile ai de recuperat multe la ele. Vom începe cu o frecvenţă redusă dar vom adăuga la turaţii, probabil din sezonul de vară”, a declarat la rândul său Oleg Tofilat, citat de TVR Moldova.



„O valenţă economică, indiscutabilă. În al doilea rând. o valenţă turistică, pentru că putem să călătorim mai uşor pentru a vizita Bucureştiul, Chişinăul, România, Republica Moldova şi, în al treilea rând, cred că are o valenţă extrem de importantă sub aspect simbolic. Această relansare a cursei Chişinău-Bucureşti are loc după doi ani de întrerupere, într-un an în care au fost reluate pe deplin şi revigorate relaţiile bilaterale dintre România şi Republica Moldova”, a spus Ambasadorul României Daniel Ioniță, conform TVR Moldova.

Cu un mesaj a venit și secretarul de stat de la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii din România, Irinel Ionel Scrioșteanu.

„În timpul vizitei oficiale la Chișinău, pe care am efectuat-o la invitația viceprim-ministrului, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale din Republica Moldova, Andrei Spînu, am convenit ca termenul pentru relansarea cursei de tren Chișinău-București să fie 12 decembrie 2021. Astăzi ne respectăm angajamentul. Se reia circulația trenurilor pe această rută, cu plecare de la Chișinău, la ora 17:20. Profit de ocazie să salut inițiativa artiștilor basarabeni Zdob și Zdub & Frații Advahov și să le mulțumesc pentru trăirea lor profund românească”, a scris Scrioșteanu pe Facebook.